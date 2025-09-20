Los Capitanes de Arecibo solicitaron un cambio antes de la fecha límite de correcciones al listado de reservas y agencia libre del Baloncesto Superior Nacional (BSN) para retener los derechos contractuales de Víctor Liz, luego de que los Piratas de Quebradillas mostraran interés en el escolta dominicano, supo Primera Hora .

Acto seguido, Arecibo acordó un traspaso con sus rivales del norte en el que enviaron a Liz a los Piratas, junto al décimo turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026, por la octava selección del próximo draft y otra de segunda ronda en 2027. El canje fue aprobado por el director de torneo, Homero González, y anunciado este sábado por la liga.

PUBLICIDAD

“Esto es una movida para tratar de quedar campeones este o el próximo año, porque Víctor está en un nivel bien elevado como jugador. Víctor es parecido a Javier Mojica en el sentido de que pocos jugadores juegan a ese nivel a su edad”, explicó el coapoderado de Quebradillas, el licenciado Lee Sepulvado, a este medio.

A sus 39 años, Liz fue el segundo mejor anotador de los Capitanes en la pasada temporada, con un promedio de 17.8 puntos por juego. Además, registró medias de 4.7 rebotes y 3 asistencias. De hecho, llegó a ser considerado candidato al premio Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) en el inicio del torneo.

El veterano escolta tiene contrato hasta 2026, pero Sepulvado adelantó que la intención de la franquicia es negociar una extensión.

“Ya hablé con Víctor. Está supercontento de que viene para acá y nosotros vamos a sentarnos con él a ver si podemos negociar una extensión de su contrato”, indicó el coapoderado de los corsarios.

El canastero quisqueyano se une a unos Piratas que vienen de ser eliminados en los cuartos de final por los Leones de Ponce después de terminar en la segunda posición de la Conferencia B del BSN con marca de 20-14. Quebradillas no avanza de la primera ronda de los playoffs desde 2021.

La franquicia quebradillana cuenta con un elenco nativo, que incluye a nombres como Phillip Wheeler, Tyquan Rolón y Gian Clavell.

Este último, que juega la misma posición y tiene un estilo de juego similar al de Liz, ha sido objeto de rumores de cambio desde que comenzó la temporada muerta. Sin embargo, Sepulvado dejó claro que Clavell, de 31 años, es considerado una pieza “intocable” para los Piratas, pese a los múltiples acercamientos de otros equipos.

PUBLICIDAD

Gian Clavell en uniforme de los Piratas de Quebradillas. ( BSN / José R. Santana )

“Gian Clavell no se va a mover. Es parte integral de los Piratas de Quebradillas… A nosotros nos ha llamado más de un equipo, pero tú no cambias a un jugador como Gian Clavell. Es fundamentalmente intocable en nuestra franquicia”, aseguró el licenciado.

Clavell, quien también forma parte del Equipo Nacional, promedió 13.4 unidades, 3.3 capturas y dos asistencias en el pasado torneo con Quebradillas.

Fin de la reconstrucción en Arecibo

Por su parte, Luis Gabriel “Gaby” Miranda, director de operaciones de los Capitanes, dijo a este diario que, con este canje de Liz, Arecibo concluyó la reconstrucción que comenzaron hace dos años.

“Con esto hemos terminado la reconstrucción que empezamos hace dos años. Entendemos que, en la posición de Víctor, el perímetro va a estar bien cubierto con Alfonso Plummer; Ramses Meléndez, que puede jugar de tres y de dos; y Rafael Pinzón. Hay un refuerzo también en la posición uno junto a Diego González. Nosotros creemos que, por lo menos, la posición uno y dos está más que cubierta”, expresó Miranda.

“Pienso que ya llegó el turno de los Pinzón, de los Plummer y de los Ramses para hacerse cargo de la franquicia como titulares”, continuó.

Ramses Meléndez, de los Capitanes de Arecibo. ( BSN )

Liz era uno de los dos jugadores del campeonato de 2021 de los Capitanes que aún seguían vistiendo los colores de la nave capitana. El otro es Wilfredo “Willie” Rodríguez, quien continúa en los planes de la gerencia rumbo al venidero torneo.

Meléndez jugará con los Capitanes de Ciudad de México en la próxima temporada de la G-League, que arranca el 21 de octubre, pero Miranda entiende que podría incorporarse a la escuadra desde la primera jornada del torneo 2026 en los primeros cinco partidos.

PUBLICIDAD

Asimismo, comentó que Plummer no estaría llegando tan tarde como la campaña pasada, pese a su firma con el BAXI Manresa en la liga ACB de España.

El director de operaciones de Arecibo también adelantó que ya está en conversaciones con el agente Christian Santaella para que Justin Reyes se reporte el primer día de pretemporada. Reyes ha estado militando en Italia durante los últimos años y no jugó con el quinteto de la Villa del Capitán Correa en la campaña anterior.

“Con Justin, Emmy Andujar, en las posiciones tres y cuatro, y Jonathan Zhao esa posición de Víctor está bien cubierta. Ahora es cuestión que esos jugadores que te mencioné jueguen los minutos que tienen que jugar. Ramses y Alfonso ya forman parte de la Selección Nacional y yo sé que Pinzón va a ser otro que pronto se va a unir a ese grupo”, declaró.

Adicional a esos canasteros, Arecibo también tiene el cuarto y octavo turno del sorteo 2026, por lo que la franquicia está centrada ahora en encontrar en los próximos meses a tres refuerzos de impacto.

Miranda evalúa repetir a Brandon Knight y Jahlil Okafor, pero no descarta traer nuevas caras que ocupen las posiciones de armador, delantero fuerte y centro.

Los Capitanes también fueron eliminados en la campaña anterior en los cuartos de final tras caer ante los Indios de Mayagüez en una serie que se extendió a siete partidos.

El conjunto arecibeño finalizó en el cuarto puesto de la Conferencia B con récord de 18-16. Arecibo volverá a ser dirigido por Juan Cardona, quien firmó un contrato hasta 2027.