La última vez que Walter Hodge Jr. se enfrentó a los Vaqueros de Bayamón en la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) fue en la final de 2018.

Hodge Jr. vestía el uniforme de los Capitanes de Arecibo y Nelson Colón dirigía a los Vaqueros. Eventualmente, los Capitanes ganaron el campeonato, pero muchas cosas cambiaron en los últimos años.

El veterano armador fue traspasado a los Cangrejeros meses antes de iniciar la campaña pasada, mientras que Colón asumió la dirección de Santurce esta temporada.

Y, después de muchos años protagonizando las épicas batallas entre Arecibo y Bayamón, tendrán la difícil tarea de sacar del camino a los máximos campeones del BSN en la final de la Conferencia A, esta vez con los colores de los Cangrejeros.

“Va a ser una buena serie. Ellos son un gran equipo. Se va a jugar un buen básquetbol. Creo que son un equipo que anota el balón muy bien. Nosotros estamos cayendo en ritmo y viéndonos muy bien con el equipo completo, así que creo que será una serie de ajustes. El más duro que lo quiera va a pasar”, dijo Hodge Jr. en un aparte con la prensa después de eliminar a los Criollos de Caguas en el Coliseo Roberto Clemente.

La final de la Conferencia A promete ser la mejor serie de la postemporada del BSN al tratarse de las dos franquicias que cerraron la temporada regular con los mejores récords de la tabla global: los Vaqueros, primeros con marca de 24-10, y los Cangrejeros, segundos con 22-12.

Santurce tratará de desgastar a los Vaqueros con su juego físico, como lo hizo con los campeones defensores. Una estrategia que hizo que el dirigente de Caguas, Wilhelmus Caanen, los comparara con los “Bad Boys” de Detroit, un equipo que aterrorizó a la NBA a finales de los 80 y principios de los 90.

“Eso se escucha bien. Gracias, Wil, por darme esa idea”, expresó el canastero acerca de la comparación. “Esa no había sido la idea por ahora, pero creo que tenemos a los jugadores. Isaiah Piñeiro trae ese juego físico de romper las cortinas y pasar frente a los jugadores. Ángel Rodríguez lo que nos trae en defensa es una cosa ridícula. Es un tipo que hace múltiples ‘stops’ defensivos. A lo mejor no es un tapón, pero defiende aquí, ayudó allá, no dejó que tiraran el triple en una misma jugada y eso hay que admirarlo. Cuando el líder de nosotros está en ese nivel defendiendo, todo el mundo se tiene que contagiar”, abundó.

Walter Hodge Jr. junto Ángel Rodríguez en el sexto juego de los cuartos de final entre los Cangrejeros y los Criollos. ( BSN / José Santana )

La más reciente ocasión en que los Cangrejeros y los Vaqueros se vieron las caras en los playoffs fue en la semifinal de 2010. Bayamón, liderado por su ahora técnico Christian Dalmau, ganó en seis juegos. Walter apenas atravesaba su primer año en el BSN.

Le encanta jugar en el “Rancho”

Hodge Jr., por su parte, se ha caracterizado a lo largo de su carrera por su fogoso estilo en cancha, capaz de desatar pasiones en la afición de ambos bandos.

La fanaticada de los Vaqueros, que suele llenar el “Rancho” a tope, no es la excepción. Por eso, el experimentado canastero considera el Rubén Rodríguez una de sus canchas favoritas.

“A mí me gusta jugar en esa cancha. Esa es una de mis canchas favoritas para jugar. Creo que el ambiente que los fanáticos traen, ese amor del fanático vaquero, que ahora mismo se está sintiendo aquí en Santurce, es contagioso y es algo bonito de ver. Son canchas que te dan el gusto de jugar y darlo todo allí”, admitió.

Hodge Jr. tampoco era muy querido antes en Santurce, precisamente por esa intensidad que lo distingue de otros jugadores.

De hecho, en 2021 despachó en seis juegos a los Cangrejeros de José Juan Barea. Pero desde que regresó a la ciudad capital, pasó de villano a héroe, y una afición que le gritaba impropios ahora le dice “MVP” cada vez que visita la línea del tiro libre.

“Imagínate… Un tipo que le gana a cuatro NBA con su otro equipo, pero rompiéndolos feo feo, no puedes decirme nada de baloncesto y tienes que buscar algo personal. Pero a mí me encantan todas esas cosas. Yo puedo cambiarlos de que me odien a que me amen bien fácil. Lo he probado a lo largo de mi trayectoria. Yo soy una persona que no me afecta lo que diga la gente. Sé lo que yo soy, y creo que mi juego habla por sí solo”, aseguró el base.

“Creo que me gané a la fanaticada de Santurce. Ellos saben el esfuerzo que uno hace por el equipo, por ellos mismos, que están buscando ese campeonato, y por esa cultura aquí en Santurce”, añadió.

A sus 38 años, Walter parece haber encontrado una máquina del tiempo, confesó que le encanta cuando los fanáticos intentan desconcentrarlo.

Esto sucede todas las noches, pero recordó cuando varios aficionados le gritaron cosas como “estás viejo” y “este es tu último año” durante los últimos minutos del quinto partido de la semifinal de la Conferencia A en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas. El canastero procedió a encestar dos triples para terminar de enterrar a los Criollos.

“Había unos fanáticos en Caguas diciéndome que ya estaba viejo y que era mi último año. Metí un bolón bien bonito y se lo dediqué a ellos, pero antes de meterlo se los dije que lo iba a meter. Ya los fanáticos me conocen. Se podría hacer un libro bien bonito por todas las veces que he hecho una hazaña antes de decirle a un fanático que la iba a hacer. Si me cucas, -tira besos- vas a perder”, manifestó.

Bad Bunny se contagia con la fiebre de Walter

A su edad, actuaciones como esas no son normales. Un jugador de 38 años se supone que esté en decadencia, pero Hodge Jr. ha sido todo lo contrario. En un año que los Cangrejeros no dieron en el clavo con sus refuerzos, se puso el equipo en sus hombros y lo cargó hasta la segunda posición de la Conferencia A.

No le ha bajado en la postemporada, ni siquiera teniendo de frente a importados como Travis Trice, y eso ha sorprendido hasta a Bad Bunny, el artista latino más escuchado del mundo y coapoderado de Santurce.

Así lo dejó saber al escribir el nombre completo de Hodge Jr. en letras mayúsculas en su cuenta de X, antes Twitter, minutos después de que este metiera aquellos dos triples en el quinto juego en Caguas.

WALTER HODGE — Benito Antonio (@sanbenito) July 11, 2025

“Siempre he respetado a Benito. Tenemos una buena relación desde antes de yo llegar aquí. Es un honor y un orgullo que el más duro de PR te dé ‘mention’. Eso es algo bien grande, pero el respeto es mutuo. Nosotros estamos representándolo a él”, comentó acerca de la publicación. “El Twitter mío está desconectado, pero el Instagram se prendió después de ese tweet”, agregó con una sonrisa en su rostro.

Algunos datos incluidos en esta noticia provienen del exgerente general de los Capitanes Ángel Edgardo García y los historiadores Francisco “Paquito” Rodríguez y Luis Modestti.