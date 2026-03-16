Yaxel Lendeborg ha ganado más dinero del que jamás imaginó al comenzar el March Madness, lo que le ha permitido pagar las cuentas de su madre y comprarle un auto nuevo.

Sin embargo, Lendeborg podría ser aún más rico.

El alero de Michigan, de 6′9′' y 240 libras, nacido en Puerto Rico y de padres dominicanos, era el principal prospecto en el portal de transferencias el año pasado, y Kentucky estaba dispuesto a convertirlo en el jugador mejor pagado del baloncesto universitario.

“Empezaron con una cifra de entre 7 y 9 millones de dólares”, dijo Lendeborg en una entrevista con The Associated Press. “Prácticamente iban a pagarme lo que fuera para que viniera aquí”.

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En cambio, eligió jugar para Dusty May y los Wolverines, a pesar de que la exestrella de UAB dijo que habría ganado aproximadamente tres veces más dinero si hubiera jugado para Mark Pope y los Wildcats.

“Me crié sin dinero y pasé toda mi vida sin él”, dijo Lendeborg. “En aquel momento, cualquier cosa me hacía inmensamente feliz.

Pensaba a largo plazo. ¿Y si arruinaba mi carrera por perseguir el dinero en lugar de un futuro? Otra gran razón por la que elegí a Dusty fue que no hablaba de dinero para nada. Su objetivo era ayudarme a mejorar y a alcanzar mis metas.”

Sin duda, hasta ahora le ha ido de maravilla, tanto a él como a Michigan.

Fue nombrado Jugador del Año de la Big Ten como el mejor jugador de los Wolverines, el equipo cabeza de serie número uno, que debutará en el Torneo de la NCAA el jueves y tiene la oportunidad de conseguir el segundo campeonato nacional de la universidad, el primero desde 1989.

Lendeborg, de 23 años, parece ser un ejemplo de lo que puede ser positivo del portal de transferencias, que le abrió un camino para progresar tras su paso por un programa universitario de menor categoría en Alabama y un colegio comunitario en Arizona.

Si bien cualquiera que haya seguido el baloncesto universitario esta temporada lo ha visto brillar, quizás desconozcan su singular historia.

O el dolor que lo motiva cada día.

Lendeborg se unió a Larry Bird como los únicos dos jugadores de la División I en lograr 600 puntos, 400 rebotes y 150 asistencias en una temporada. ( Nam Y. Huh )

Boricua y dominicano

Lendeborg nació en Puerto Rico, se mudó a la República Dominicana y luego a Ohio antes de pasar la segunda mitad de su infancia en Nueva Jersey.

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De niño, su deporte favorito era el béisbol, pero le interesaban más los videojuegos que los estudios hasta que una conversación sincera con su madre cambió el rumbo de su vida.

Yissel Raposo le dijo que tomaría 10 clases en un colegio comunitario en un año para graduarse de la preparatoria. Siguió sus instrucciones y mejoró lo suficiente académicamente durante su último año como para jugar baloncesto organizado durante los últimos 11 partidos de la temporada.

Su madre luego intercedió con éxito para que consiguiera un lugar en Arizona Western. Y después de tres años en el colegio comunitario, incluyendo una temporada acortada por la COVID-19, se transfirió a UAB y brilló.

Lendeborg se unió el año pasado a Larry Bird, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, como los dos jugadores de baloncesto de la División I en lograr 600 puntos, 400 rebotes y 150 asistencias en una temporada.

Liderando un talentoso equipo con una afluencia de transferencias, sus estadísticas no fueron tan espectaculares esta temporada. Promedia 14.6 puntos, el máximo del equipo, y es el segundo con siete rebotes y más de tres asistencias por partido.

“Si está en la cancha, te da ventaja”, dijo May.

Después Lendeborg anotó un total de 53 puntos en dos victorias sobre su rival, Michigan State. El entrenador Tom Izzo afirmó que Lendeborg estuvo a la altura de las expectativas.

“Manejó el balón, pasó el balón, lanzó”, dijo Izzo.

Fuera de la cancha, Lendeborg también ha sido una figura influyente en un equipo que se caracteriza por su generosidad. Durante el calentamiento, suele usar las camisetas de sus compañeros como muestra de aprecio.

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“Lo más impresionante de Yaxel es lo buen compañero que es y cómo se ha adaptado a nuestra cultura y a la forma en que se hacen las cosas aquí”, dijo May.

Aunque Lendeborg puede costear el viaje de su madre a todos los partidos, ella solo ha podido asistir a unos pocos porque le diagnosticaron cáncer de apéndice justo antes de que comenzara la temporada.

“Está muy bien”, dijo. “Le quedan tres sesiones de quimioterapia y luego terminará con el tratamiento”.

Lendeborg jamás olvidará, ni dará por sentado, el amor incondicional de su madre que transformó su vida.

“Muchas veces, cuando lo pienso, me emociono”, dijo en voz baja, sentado en una butaca del Crisler Center bajo la pancarta del campeonato nacional de Michigan de 1989. “Siempre me sentí fuera de lugar, especialmente bajo los reflectores. Ha sido un sueño”.

Sin embargo, es una realidad que su madre vislumbró.

“Yaxel nunca creyó en sí mismo cuando era niño”, dijo el lunes en una entrevista telefónica. “Siempre le hablé con optimismo, diciéndole que tenía talento y que podía triunfar en el baloncesto.

“Me siento muy feliz y orgullosa de que ahora él también sepa que es bueno”.