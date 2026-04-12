Los Blue Jays de Toronto colocaron el domingo al bateador designado George Springer en la lista de lesionados de 10 días debido a una fractura en el dedo gordo del pie izquierdo y subieron al dominicano Eloy Jiménez desde Buffalo de la Triple-A.

Springer se golpeó el pie con una bola de foul en la tercera entrada de la derrota del sábado por 7-4 ante Minnesota. Terminó el turno al bate, pero fue reemplazado por Myles Straw en la sexta.

Springer se fue de 0-1 con una base por bolas y anotó una carrera el sábado. Está bateando para .185 con dos jonrones y seis carreras impulsadas en 14 juegos.

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Springer fue una pieza clave en el camino de Toronto hacia la Serie Mundial de 2025, al batear para .309 con 32 jonrones y 89 carreras impulsadas en la temporada regular. También conectó el jonrón decisivo en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Seattle.

MVP de la Serie Mundial de 2017 con Houston, Springer está en la última temporada de un contrato de seis años y 150 millones de dólares con los Azulejos.

Ganador del Bate de Plata con los Medias Blancas en 2020, Jiménez se incorporó a la organización de los Azulejos con un contrato de ligas menores en agosto pasado, pero aún no ha jugado para Toronto. Juega como jardinero y primera base y bateó para .257 con un jonrón y cinco carreras impulsadas en 11 juegos con Buffalo esta temporada.