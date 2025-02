Tampa, Florida. Aaron Judge discrepó con la conclusión de Juan Soto de que los Mets de Nueva York tienen más posibilidades de ganar el título de la Serie Mundial que los Yankees.

El dominicano Soto se marchó a los Yankees como agente libre en diciembre al firmar un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años con los Mets tras rechazar una oferta de 760 millones de dólares por 16 años de los Yankees.

“Esa es su opinión. Puede decir lo que quiera. Definitivamente no estoy de acuerdo con él”, dijo Judge, el capitán de los Yankees, después del primer entrenamiento completo de su equipo el lunes. “Estará en un gran lugar. Va a ser genial tenerlo en la ciudad. Vamos a estar compitiendo uno contra el otro durante varios años”.

Judge bateó en el tercer tuno por detrás de Soto y lo consideró “único” y “un jugador especial”. Debido a que Soto cambió su número de teléfono, Judge no pudo contactarlo hasta después de la decisión.

“No me sorprendió demasiado. Creo que ahí es donde quería estar. Creo que es lo mejor para él y su familia”, dijo Judge. “Consiguió un buen trato allá. Quiero decir, no puedes decir que no a eso. Pero estoy feliz por él”.

Judge, quien cumple 33 años el 26 de abril, ganó su segundo premio MVP de la Liga Americana en tres años, después de liderar las Grandes Ligas la temporada pasada con 58 jonrones, 144 carreras impulsadas y 133 bases por bolas. Registró un promedio de bateo de .322 para ayudar a los Yankees a alcanzar la Serie Mundial por primera vez desde 2009 y que perdieron ante los Dodgers de Los Ángeles en cinco juegos.

“Llegar al baile y luego perder es mucho peor que ni siquiera entrar”, dijo Judge. “Así que los chicos están motivados. Los chicos están listos para jugar”.

Judge dejó caer un elevado rutinario al jardín central de Tommy Edman en el quinto duelo de la Serie Mundial, su primer error del año mientras los Yankees desperdiciaban una ventaja de 5-0 para perder la serie con una derrota de 7-6. El lanzador de los Dodgers Joe Kelly dijo que su equipo había anticipado los errores defensivos de los Yankees.

“Escuchamos eso, pero no hay nada que puedas hacer, además de que tienes que vencerlos”, dijo Judge. “Ellos ganaron. Pueden decir lo que quieran. Así que si no te gusta, tienes que jugar mejor”.

Judge probablemente jugará en el jardín derecho tras la adquisición de Cody Bellinger en un canje de la temporada baja con los Cachorros de Chicago. Judge jugó mayormente en el jardín central el año pasado.

Judge tiene motivación extra

La esposa de Judge, Samantha Bracksieck, dio a luz a la primera hija de la pareja, Nora Rose Judge, el 27 de enero.

“Tener la oportunidad de verla crecer y verme hacer lo que amo, si hay alguna manera en que pueda inspirarla a través de este juego para hacer algo especial, eso va a ser bastante genial”, dijo Judge.

“Estoy envejeciendo”, agregó. “No quiero ser el viejo aquí en un par de años, así que tengo que mantenerme en la cima de mi juego. Así que definitivamente ella me va a motivar, definitivamente me mantendrá alerta. Y va a ser un par de años divertidos, eso es seguro”.

Domínguez, entre Judge y Bellinger

El dominicano Jasson Domínguez encontró que su casillero quedó entre el de Judge y el de Bellinger.

“Estaba un poco sorprendido”, dijo el novato de 22 años. “Pero creo que es algo bueno estar en ese grupo y poder aprender de ellos”.

Domínguez tuvo dificultades durante 13 apariciones en el jardín izquierdo con los Yankees cuando regresó a finales de la temporada pasada tras una cirugía de Tommy John. Antes de presentarse al campamento, trabajó en las rutas defensivas del jardín izquierdo en el complejo de ligas menores.

“La presión está ahí, pero siento que es algo bueno”, dijo Domínguez. “Es motivación para mejorar, para ser el jugador que todos esperan que sea”.

Un bateador ambidiestro, Domínguez bateó para .109 a la derecha (2 de 19) y .216 a la izquierda (8 de 37) con los Yankees la temporada pasada. Conectó un jonrón contra el zurdo Carlos Rodón en la práctica de bateo el lunes.

“Es realmente joven y no tiene mucha experiencia”, dijo el manager Aaron Boone. “Con el tiempo creo que va a ser un factor real desde ambos lados del plato”.