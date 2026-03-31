Los Polluelos de Aibonito y los Grises de Humacao salieron victoriosos el lunes en la jornada de juegos reasignados de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Aibonito se impuso 5-2 sobre los Poetas de Juana Díaz al combinar en la loma a Bryan Bermúdez y Christopher González. Brian Jafet Ortiz encabezó la ofensiva con dos imparables y una carrera impulsada.

Bermúdez trabajó 5.1 entradas con dos carreras permitidas para llevarse la victoria, mientras González completó la labor sin anotaciones y se apuntó el salvamento.

Con el triunfo, los Polluelos ahora comparten el quinto puesto de la sección Central con los Próceres de Barranquitas, ambos con marca de 3-10. Por su parte, los Poetas se mantienen en el liderato de la sección Sur con récord de 8-5.

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En el Sureste, los Grises derrotaron 9-3 a los Jueyeros de Maunabo con 10 ponches en 7.1 entradas del lanzador Shaddai Colón.

Humacao ha ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos y ascendió al tercer lugar de la sección con foja de 6-7. Maunabo, entretanto, permanece en el segundo puesto con 7-5 y ahora arrastra una racha de tres derrotas.

Yan Contreras remolcó dos carreras y anotó otras dos por los Grises. Además, Dicky González Jr. bateó de 3-3 con dos anotadas.

El juego entre los Cachorros de Ponce y los Bravos de Cidra fue pospuesto por lluvia en la segunda entrada, con la pizarra 1-0 a favor de los ponceños en el estadio Jesús María Freire. El encuentro continuará en una fecha posterior.

La acción seguirá este martes a las 7:30 p.m. con los juegos Fajardo vs. Yabucoa, en Humacao, y Coamo en Comerío.