Scottsdale, Arizona. Desde las rayas de los Yankees de Nueva York hasta el azul de los Dodgers de Los Ángeles, existe una fuerte conexión entre los encargados del clubhouse que lavan los uniformes llenos de tierra y desgaste de las Grandes Ligas.

Casi igual que la de los jugadores que los usan.

“La comunidad del clubhouse es muy unida”, dice Riley Halpin, de 29 años, asistente de clubhouse de los Gigantes de San Francisco.

“No creo que haya nadie en la liga al que no pueda llamar con una pregunta sobre lavandería y que no me la responda”, dice Kiere Bulls, gerente del clubhouse local de los Pirates de Pittsburgh.

En la víspera de una nueva temporada, mientras los jugadores arrojan su ropa de entrenamiento de primavera en cestos con ruedas en Arizona y Florida, aquí hay un vistazo más de cerca a cómo se hace la lavandería en las Grandes Ligas, junto con algunos consejos para tus propios uniformes sucios (y otras prendas) en casa:

La tierra es peor que las manchas de césped

Equipo: White Sox de Chicago. Encargado de lavandería: Rob Warren.

Consejo: La tierra en los uniformes es más difícil de quitar que las manchas de césped. Cuando se trata de los mayores desafíos de lavandería, Warren predica paciencia.

“Lo metemos en la lavadora y luego lo revisamos de nuevo”, dice. “Lo lavamos una vez y, después de esa primera carga, es cuando empezamos a frotar y rociar”.

Cita: “Empezamos la primera carga dentro de los primeros 15 o 20 minutos después del final del juego”, dice Warren. “Básicamente, en cuanto tenemos suficiente ropa para iniciar un lavado, lo hacemos. A veces, el tiempo cambia dependiendo del partido. A veces una victoria es más rápida, o en un día de viaje esperamos hacerlo lo más rápido posible”.

Los uniformes están listos para el inicio del lavado con un producto llamado Water Mark Protein Release Powder. ( Carolyn Kaster )

Primero, remójalo

Equipo: Guardians de Cleveland. Encargado de lavandería: Sam Hindes.

Consejo: El remojo es clave. Para manchas difíciles, a veces dejan los uniformes en remojo toda la noche en una mezcla de detergente y otros productos. “Algo que mucha gente no sabe es que la presión del agua, aunque no sea una hidrolavadora, ayuda mucho a quitar las manchas”, dice. “Nunca lo supe hasta que empecé a encargarme de los uniformes”.

Cita: Hindes dice que los jugadores de posición suelen tener los uniformes más sucios, especialmente uno en particular. “José Ramírez siempre regresa con su uniforme necesitando mucho trabajo”, comenta. “Tiene alquitrán de pino en su camiseta, roba bases, se lanza al suelo constantemente. Juega con el corazón”.

Riley Halpin remueve manchas utilizando un producto especial. Rociar los productos en uniformes remojados es el primer paso ( Carolyn Kaster )

Deja que el pretratamiento actúe

Equipo: Yankees de Nueva York. Encargado de lavandería: Lou Cucuzza Jr..

Consejo: Se trata de pretratar y dejar que el producto actúe antes de lavar. “Si tienes algo sucio y lo pretratas, no lo pongas de inmediato en la lavadora, porque el pretratamiento simplemente se lavará sin hacer efecto. Debes dejar que el producto penetre la mancha y separe las fibras del uniforme o la prenda”.

Cita: La arcilla del campo varía en cada estadio de la MLB, lo que supone un reto. “Podemos regresar de una gira o recibir a un equipo que jugó en Baltimore, por ejemplo. Su arcilla es difícil. O en Boston, su arcilla es muy diferente a la del Yankee Stadium”, dice Cucuzza. “La arcilla en el Yankee Stadium no me da problemas para limpiar los uniformes visitantes. Pero a veces llega un equipo de Baltimore y es complicado. Esa arcilla roja es difícil de quitar y puede requerir dos lavadas”.

Soluciones para limpiar variedad de manchs de tierra o pine tar están al alcance. ( Carolyn Kaster )

Usa los productos adecuados

Equipo: Phillies de Filadelfia. Encargado de lavandería: Sean Bowers.

Consejo: Usar los productos adecuados es clave. Algunos productos de limpieza en los clubhouses de la MLB no están disponibles comercialmente, pero Bowers recomienda Goof Off para eliminar el alquitrán de pino y detergentes con liberación de proteínas para las manchas de tierra.

Cita: “Cuando pintan el campo, quitar la pintura es realmente difícil. Una mancha de césped normal la puedo quitar fácilmente, pero la pintura, especialmente después del Día Inaugural o cuando hubo conciertos y el escenario estuvo en el campo, es muy complicada. Los jardineros terminan con los uniformes llenos de pintura”.

Riley Halpin inspecciona una camisa de Jordan Hicks'para ver si tiene alguna mancha que deba atender antes de echarla en la lavadora. ( Carolyn Kaster )

Rocía, rocía y rocía otra vez

Equipo: Pirates de Pittsburgh. Encargado de lavandería: Kiere Bulls.

Consejo: Para los uniformes (o cualquier otra prenda) llenos de tierra, Bulls recomienda rociar la mayor cantidad de suciedad posible antes de meterlos a la lavadora. Usa productos especiales en el estadio, pero para casa recomienda OxiClean y Shout para problemas de suciedad.

Cita: “Muchas veces, si el uniforme está realmente sucio, puede necesitar hasta tres lavados para quitar las manchas. Pero los uniformes se secan al aire. No usamos secadora, solo los lavamos y los colgamos afuera de los casilleros”.

En esta ocasión revisa un pantalón. ( Carolyn Kaster )

Si no funciona a la primera, inténtalo otra vez

Equipo: Giants de San Francisco. Encargado de lavandería: Riley Halpin.

Consejo: Halpin dice que lavar uniformes es “un proceso de prueba y error”. “Para el lavado en casa, obviamente no se tienen los productos de alta calidad que usamos en los equipos profesionales”, dice. “Así que recomiendo hacer un poco de investigación, ver qué marcas son las mejores en tiendas como Walmart y probarlas”.

Cita: Halpin dice que llega al estadio alrededor del mediodía para un juego nocturno y se va a la 1 a.m. “Son días largos, pero es parte del trabajo. Y es genial hacer lo que hacemos. Así que todos lo aceptamos”.