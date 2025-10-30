Los Ángeles. Trey Yesavage estableció un récord para novatos en la Serie Mundial con 12 ponches, y los Blue Jays de Toronto abrieron el quinto juego con dos vuelacercas consecutivos, para doblegar el miércoles 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles y colocarse a un triunfo de su primer campeonato desde 1993.

Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr. conectaron sendos vuelacercas en el primer y tercer lanzamiento de Blake Snell, los primeros jonrones consecutivos en los dos primeros turnos de un juego del Clásico de Otoño en la historia.

Yesavage, un precoz derecho de 22 años que comenzó su temporada en abril lanzando ante 327 aficionados en Clase A, se hizo cargo a partir de ahí.

Con un splitter descendente, un slider giratorio y una recta abrumadora que silenció a los bates de Los Ángeles y a una multitud de 52.175 personas, el joven rompió el récord anterior de novato de 11 ponches, establecido por Don Newcombe para los Dodgers en una derrota de 1-0 ante los Yankees de Nueva York en el juego inaugural de 1949. Al conseguir seis ponches con su splitter y slider, Yesavage se convirtió en el primer lanzador de la Serie Mundial con 12 abanicados y sin bases por bolas.

Yesavage permitió tres hits en siete entradas y su única carrera cuando Kiké Hernández conectó un jonrón con una recta alta para reducir el déficit de los Dodgers a 2-1 en el tercer inning.

Enrique "Kike" Hernández observa su cuadrangular solitario contra el abridor de los Blue Jays Trey Yesavage en la tercera entrada del quinto juego de Serie Mundial. ( David J. Phillip )

El pitcher debutó con los Azulejos el 15 de septiembre, su quinto nivel de béisbol este año. Cumplió tres aperturas en la temporada regular y ahora tiene un récord de 3-1 en cinco salidas de postemporada .

Indujo 23 swings fallidos, la mayor cantidad en un juego de Serie Mundial desde que comenzó el seguimiento de lanzamientos en 2008, uno más que Tim Lincecum de San Francisco en el quinto encuentro de 2010.

Toronto tendrá la oportunidad de destronar a los campeones defensores el viernes, cuando la Serie Mundial se reanude en el Rogers Centre. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York hilaron tres de 1998 a 2000.

Snell, dos veces ganador del premio Cy Young, cayó a 0-2 en la Serie, permitiendo cinco carreras y seis hits en seis episodios y dos tercios, durante los que ha expedido cuatro boletos.

El manager de Los Ángeles, Dave Roberts, sacudió su improductivo orden al bate. Bajó a Mookie Betts hasta el tercer puesto por primera vez desde 2021 y dejó en el banco al jardinero cubano Andy Pagés, sustituido por Alex Call. No logró encender una ofensiva que está bateando .202 en la Serie Mundial y que tiene jonrones solitarios en siete de sus ocho cuadrangulares.

Los Ángeles ha anotado apenas cuatro carreras en sus últimas 29 entradas. Los Dodgers también lanzaron cuatro wild pitches en un lapso de dos entradas.

Schneider, quien bateó primero en el orden porque el George Springer se lesionó en el tercer juego, envió el primer lanzamiento de Snell a las gradas del jardín izquierdo. Guerrero conectó el tercero para catapultar la pelota al bullpen de los Dodgers y conseguir su octavo jonrón de la postemporada .

Por los Azulejos, el dominicano Guerrero de 3-1 con una anotada y una empujada. El mexicano Alejandro Kirk de 4-1. El venezolano Andrés Giménez de 3-0 con una anotada.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-2. El boricua Kiké Hernández de 3-1 con una anotada y una empujada.