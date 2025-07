Los Criollos de Caguas anunciaron hoy la firma del estelar “utility” Bryan Torres para la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Torres, quien eligió la agencia libre tras finalizar la temporada 2024-25, jugó durante cinco años con los Gigantes de Carolina, donde fue galardonado con el Premio José “Cheo” Cruz como el Jugador Más Valioso de la LBPRC del 2023-24. Además, ganó el premio Guante de Oro de la temporada 2024-25 como jardinero central. El jugador de 28 años ha participado en dos ediciones de la Serie del Caribe, incluyendo en 2024 con los Criollos.

Actualmente, está activo en Minor League Baseball con el equipo Memphis Redbirds en Triple-A, de la organización St. Louis Cardinals. Durante esta temporada, ha bateado para .319 con 68 hits, cinco jonrones, 20 carreras empujadas, 39 anotadas, 19 bases robadas y 50 bases por bolas.

PUBLICIDAD

El nuevo integrante de los Criollos se crió en el barrio Bairoa y en la urbanización Caguax, y se desarrolló como jugador en el parque de Villa Nueva, cuna de varios peloteros reconocidos de la ciudad.

“Me siento súper contento. Estamos muy agradecidos con la organización de los Criollos de Caguas por darnos esta oportunidad de formar parte del equipo del pueblo que me vio nacer. Para mí es un sueño hecho realidad, un orgullo muy grande”, dijo Torres.“Al ser el pueblo que me vio nacer, fue fácil decir sí. Mis familiares, en su mayoría de Caguas, están muy contentos de que este sueño se haga realidad. La familia siempre ha sido parte importante en cada paso que doy, y este no es la excepción,” agregó.

Por su parte, Raúl Rodríguez Font, expresó que “Estamos muy contentos de poder contar con Bryan Torres, no solo porque es un gran pelotero, sino porque es un hijo de Caguas. Agradecemos al gerente general, Jesús ‘Motorita’ Feliciano, por sus esfuerzos en traerlo al equipo. Bryan representa todo lo que es ser un Criollo de Caguas, y estamos emocionados de tenerlo con nosotros para la próxima temporada”,