La Federación de Béisbol de Puerto Rico anunció hoy viernes al lanzador derecho Elmer Rodríguez, prospecto de las ligas menores de los Yankees de Nueva York, como uno de los talentos convocados para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, una designación que lo perfila como candidato serio para integrar la rotación abridora del combinado nacional.

Rodríguez, de 22 años y natural de Trujillo Alto, viene de completar la mejor temporada de su carrera profesional, consolidándose como uno de los brazos jóvenes más dominantes en las Menores. Su desempeño en 2025 lo llevó a terminar como el quinto mejor prospecto de la organización de los Yankees y entre los 100 mejores del béisbol, según Baseball America.

El derecho inició el año lanzando entre Clase A avanzada y Doble A, destacándose especialmente con los Somerset Patriots, filial Doble A de Nueva York, donde fue designado como uno de los abridores en la postemporada de la Eastern League. Aunque Somerset quedó eliminado temprano, la organización recompensó su consistencia con un ascenso a Triple A.

En 11 aperturas en Doble A, Rodríguez registró marca de 5-3 con efectividad de 2.65, 74 ponches en 61.1 entradas y una oposición que apenas le bateó .184. En total, entre ambos niveles, acumuló récord de 11-7, efectividad de 2.42, 173 ponches en 145 entradas y un WHIP de 1.06, liderando todas las ligas menores en ponches durante la temporada.

Seleccionado originalmente en la cuarta ronda del sorteo de 2021 por los Red Sox de Boston, Rodríguez fue adquirido por los Yankees en un cambio por el receptor Carlos Narváez. Desde entonces, ha refinado su mecánica y consolidado un repertorio de poder encabezado por recta, sinker y cutter que rozan las 95 millas, complementados con slider y curva.

Con Puerto Rico en busca de fortalecer su pitcheo abridor rumbo al Clásico de 2026, Rodríguez emerge como una de las apuestas más prometedoras para seguir la línea de brazos élite desarrollados en la isla, como José Berríos y Javier Vázquez.

Mientras, hoy también se reportó que el relevista Alexis Díaz no estará disponible para jugar con Puerto Rico en el torneo. El diario El Nuevo Día fue quien reportó su baja, al destacar que el derecho ha optado a quedarse en el campo primavera de los Rangers de Texas, equipo que lo firmó con invitación al campo de primavera del equipo grande pero sin garantías de permanencia en la organización

Puerto Rico verá acción por sexta ocasión en el Clásico Mundial de Béisbol. El torneo arranca el 5 de marzo y la Isla será anfitriona de una de las rondas de la primera fase. Al estadio Hiram Bithorn acudirán los equipos de Colombia, Canadá, Panamá y Cuba, más el Team Rubio.