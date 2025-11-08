Los Cangrejeros de Santurce, los Gigantes de Carolina y los Indios de Mayagüez salieron por la puerta ancha durante una jornada vibrante de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPR), La Pro, que ofreció desde batazos decisivos hasta un duelo de pitcheo impecable.

En el Estadio Hiram Bithorn, los Cangrejeros consiguieron su primera victoria de la temporada y del “City Champ” al derrotar 4-2 a los Senadores de San Juan en diez entradas.

Con el marcador empatado 1-1, Santurce aprovechó la regla del tie-breaker para tomar ventaja. Jeremy Arocho abrió la décima en la intermedia, se estafó la tercera y anotó tras un roletazo de Rubén Castro. Luego, Johneshwy Fargas se vistió de héroe con un cuadrangular de dos carreras por el bosque izquierdo que aseguró el triunfo.

José Peña (1-0) se acreditó la victoria, mientras que Juan Echevarría logró su primer salvamento de la campaña.

Mientras tanto, en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas, los Gigantes de Carolina dominaron 6-1 a los Criollos en un encuentro recortado a ocho entradas por lluvia.

Jonathan Rodríguez conectó un jonrón de dos carreras por los Gigantes en la octava entrada. ( Suministrada )

Josh Hatcher abrió el marcador con un cuadrangular solitario al central, seguido de un elevado de sacrificio de Gabriel Cancel. En la sexta, Ryuta Hirose impulsó dos más con una línea al derecho.

Luis Vázquez acercó a Caguas con un batazo de vuelta completa en la séptima, pero Johnathan Rodríguez respondió con un jonrón de dos carreras en la octava antes de que el aguacero detuviera el juego.

Ángel Reyes (1-0) obtuvo la victoria en relevo, y Carolina estrenó su récord en 1-0.

Por su parte, los Indios continuaron su paso perfecto al superar 1-0 a los Leones de Ponce en un duelo de lanzadores celebrado en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Ashton Goudeau ganó el partido por los Indios. ( Suministrada )

El derecho Ashton Goudeau fue la figura del encuentro al lanzar cinco entradas de un solo hit y cinco ponches. En la sexta, la tribu rompió el hielo cuando Jalen Miller anotó tras una jugada de selección y un rodado de Emmanuel Rivera que generó doble matanza.

Alexis Rivero se adjudicó su segundo salvamento del torneo.

Con estos resultados, Mayagüez se mantiene invicto, Santurce celebró su primera victoria y Carolina comenzó con fuerza.

La acción continúa hoy sábado, cuando los Indios visiten a los Gigantes, los Leones reciban a los Senadores en Ponce y los Criollos visiten a los Cangrejeros en el Bithorn.

Todos los encuentros podrán seguirse por el canal de YouTube de la LBPRC y el de Santurce por WAPA Deportes desde las 7:00 p.m.