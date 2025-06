( The Associated Press )

Los Ángeles. La versión en español del himno nacional de Estados Unidos se viralizó en las redes sociales, después de que la cantante e influenciadora Vanessa Hernández lo interpretara en el reconocido Dodger Stadium de Los Ángeles en protesta contra las recientes redadas migratorias.

Conocida por los aficionados por su nombre artístico Nezza, la artista de raíces dominicanas interpretó ‘El Pendón Estrellado’, la versión oficial en español de ‘The Star-Spangled Banner’, ante más de 55,000 aficionados previo al partido del sábado entre los Dodgers y los Gigants de San Francisco, a pesar de que no estaba programada dicha interpretación.

En un video de TikTok puesto después de su interpretación, la cantante explicó que los Dodgers no le dieron permiso para que ella interpretara la versión en español: “Miren cómo los Dodgers me dicen que no puedo cantar la bandera estadounidense en español que Roosevelt literalmente encargó”.

Hernández se declaró sorprendida por la negativa del equipo, especialmente por las redadas migratorias que azotan a la ciudad de Los Ángeles, que han detonado manifestaciones masivas.

La influenciadora también subrayó que una gran mayoría de los seguidores de los Dodgers son hispanos.

“He cantado el himno nacional muchas veces en mi vida, pero hoy no pude. Lo siento... No podía creerlo cuando entró y me dijo ‘no’, pero sentí que tenía que hacerlo, por mi gente”, justificó la influenciadora en el video que acumula más de 10 millones de vistas.

Los Dodgers no emitieron un comentario público sobre la situación, pero un funcionario del equipo dijo que no hubo consecuencias por parte del club con respecto a la actuación y que Hernández sería bienvenida nuevamente en el estadio en el futuro, según información citada por Los Angeles Times.

El video de la influenciadora hispana, que portaba una camiseta de la República Dominicana en el momento de la interpretación, ha impulsado otras publicaciones de coros y niños cantando ‘El Pendón Estrellado’.

No obstante, Hernández también ha sido criticada, especialmente entre conservadores que recordaron en las redes sociales que el presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva estableciendo el inglés como idioma oficial de Estados Unidos.

Escrita por Clotilde Arias, una compositora peruana que trabajaba en Nueva York, la adaptación al español del himno nacional estadounidense fue ordenada en 1934 por el entonces presidente Franklin D. Roosevelt, como parte de la política conocida como Good Neighbor (buen vecino) para estrechar lazos con América Latina.