Jac Caglianone no es solo un nombre en ascenso en las Grandes Ligas.

Que no quede duda, Caglianone es una de las figuras de ascendencia puertorriqueña a la que Carlos Beltrán le echa un ojo con la intención de, en su momento, hacerle una invitación formal para que vista el uniforme de Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Caglianone nació en Tampa, Florida, pero es hijo de la humacaeña Johanne Ortiz, por lo que es elegible para representar a Puerto Rico en dicha competencia.

De otro lado, es el retoño de Jeffrey Caglianone, un hombre de ascendencia italiana.

Así las cosas, Puerto Rico, Italia o Estados Unidos pudieran pujar por él.

Carlos Beltrán es el gerente general del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol. ( Carlos Rivera Giusti )

En una conversación reciente con Primera Hora , Beltrán -como gerente general de la novena boricua en el certamen mundialista compartió el plan inmediato con Jac, el primer prospecto de los Royals de Kansas City.

“Jac es un gran prospecto. Jac es un gran pelotero, y no hay duda de que en su momento queremos hacer el acercamiento (para que sea parte del equipo) de una manera formal”, confirmó Beltrán.

Caglianone apenas suma cinco duelos en las Mayores. Pero en tan solo 50 juegos entre Doble A y Triple A esta temporada, conectó 15 jonrones e impulsó 56 carreras.

Riley Greene (Tigers de Detroit) y Christian Encarnación-Strand (Reds de Cincinnati) son otros nombres de sangre boricua que podrían debutar en el torneo.

Para Beltrán, el acercamiento no es tan simple como levantar el teléfono y hacer una llamada. El exgradesligas fue claro sobre lo difícil que será confeccionar el equipo final tras el entusiasmo de jugadores nacidos en Estados Unidos con ascendencia boricua que han levantado la mano dejando ver sus deseos de representar a la isla.

“Es difícil porque honestamente he recibido mucho interés de jugadores que nunca han participado del Clásico y son de ascendencia boricua, y estamos hablando de buenos jugadores... Puede ser que suceda, que algún pelotero nativo, no haga el equipo”.

“Yo no quiero ilusionar a nadie”, pronunció Beltrán al asegurar que solo ha tenido comunicación con Francisco Lindor.

Con el campocorto boricua, nuevamente confirmado como el capitán de Puerto Rico, tiene una estrecha relación debido a su trabajo como asesor del presidente de operaciones de los Mets de Nueva York, David Stearns.

Para el 2026, Puerto Rico albergará -desde el 6 de marzo- la primera ronda del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn con la presencia de Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

Cambio generacional

Con Lindor, Carlos Correa, Edwin “Sugar” Díaz, Enrique “Kike” Hernández, Javier Báez y José Berríos pasando sus años 30, Beltrán considera que esta edición del Clásico marca un punto de transición.

No obstante, el talento continúa siendo la prioridad para formar un conjunto de alto calibre.

Para la pasada edición, en Miami 2023, Yadier Molina guió al combinado boricua a los cuartos de final. Molina volverá a tomar las riendas de Puerto Rico en el 2026.

“Sí queremos poder resaltar ese talento que viene subiendo y que tengan la oportunidad de jugar con los caballos, los que son nuestros caballos en las Grandes Ligas, y poder compartir ese mismo clubhouse; no hay duda de que eso es extraordinario", manifestó Beltrán, el manatieño que jugó por 20 temporadas en las Mayores.

“Pienso que este es nuestro chance legítimo de poder hacer un excelente papel. No es que en los años anteriores no lo haya sido, pero sí con el interés que he recibido de jugadores y coaches que están en otras organizaciones”.

Beltrán vivió la etapa de jugador en las primeras cuatro ediciones de 2006, 2009, 2013 y 2017 con dos subcampeonatos. En su primer Clásico compartió el camerino con Bernie Williams, Iván Rodríguez y Carlos Delgado.

“Jugadores que fueron increíbles para nosotros”.

La pasada edición no estuvo ligado al equipo.

Ardua tarea

En las próximas semanas, Beltrán indicó que deberán presentar la lista preliminar de 50 jugadores. Eventualmente la de 30 peloteros.

“Quiero asegurarme de que cuando nosotros sintamos que el equipo es el equipo, haga la llamada (a los jugadores) con la intención de decir mira, ‘tú eres parte de nuestro equipo’”.

Previo a esa comunicación vía telefónica. Beltrán debe intercambiar una comunicación con los encargados del World Baseball Classic para que ellos le dejen saber a las organizaciones de las Grandes Ligas que Puerto Rico cuenta con tales jugadores.

“Ahí me dan la oportunidad a mí como gerente general de poder hablar con el jugador, explicarle como yo visualizo el tiempo de juego, cómo yo visualizo la posición en la cual lo veo”, dijo.

Beltrán dejó claro que existe la posibilidad que los jugadores que ostentan doble nacionalidad opten por el otro equipo al escuchar las opciones de juego que podrían tener con la novena de la isla.

A la fecha, Beltrán y la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) se encuentran eligiendo el cuerpo técnico que acompañará a Molina.

“Esos nombres (de los coaches) los van a saber cuando básicamente tengamos todos los permisos. Ahora mismo están faltando como dos o tres permisos. La mayoría los tenemos ya una vez los tengamos, vamos a hacer esos nombramientos”, comentó.

El otora jardinero y la FBPR deben reunirse esta semana en curso.

“Quiero ponerme esa camisa”

Beltrán no está solo en esta gestión. Respaldado por leyendas como Delgado, Rodríguez, Alomar, Javier Vázquez y Edgar Martínez, el excapitán puertorriqueño quiere que la nueva generación viva lo que él vivió en sus tiempos como jugador en el Clásico.

“Quiero darle la experiencia a nuestros peloteros puertorriqueños de poder estar alrededor de aquellos que, en algún momento de nuestra niñez o de nuestro tiempo, fueron personas de motivación”, aseveró.

“Estos jugadores que nos van a representar están haciendo esto por amor porque quieren ponerse la camisa a Puerto Rico. La compensación no es el motor inicial de tomar una decisión, si no es el orgullo de uno, de poder decir yo quiero ponerme esa camisa, quiero representar a mi isla y mi cultura”, sentenció.