El Salón de la Fama del Béisbol anunció este martes que la placa de Carlos Beltrán lucirá la gorra de los Mets de Nueva York cuando sea exaltado el 26 de julio en Cooperstown, como parte de la Clase 2026.

Beltrán jugó para siete equipos durante su carrera de 20 años en las Grandes Ligas de Béisbol y siete de ellas fueron con los Mets de Nueva York. Durante ese tiempo, obtuvo cinco de sus nueve selecciones al Juego de Estrellas, además de sus tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata.

PUBLICIDAD

“No hice esto solo”, explicó Beltrán. “Cada equipo para el que jugué formó parte de mi camino, y les estoy agradecido a todos. Con los Mets, experimenté mi mayor crecimiento y éxito individual. Me siento honrado de que la placa del Salón de la Fama lleve el logo de los Mets, y me enorgullece que cada equipo en el que jugué esté listado en la placa”.

El exguardabosques, de 48 años, recibió el pasado 20 de enero 358 votos de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos en su cuarta aparición en la boleta, para un 84.2%, superando el mínimo de 75% requerido para ser exaltado. Fue así como se convirtió en apenas el sexto puertorriqueño en entrar al Pabellón de Inmortales. Se unió a Roberto Clemente (1973), Orlando “Peruchín” Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).

Finalizó su carrera en las Mayores con un promedio de .279, 435 jonrones, 2,725 imparables, 1,587 carreras impulsadas, otras 1,582 anotadas y 312 bases robadas, además de un OPS de .837. A su vez, encabeza históricamente a los peloteros puertorriqueños en remolcadas y anotadas.

La Clase 2026 del Salón de la Fama será formalmente exaltada el domingo, 26 de julio, en Cooperstown, Nueva York, como parte central de una celebración de cuatro días del béisbol y de sus carreras durante el Fin de Semana del Salón de la Fama 2026, del 24 al 27 de julio. La ceremonia de inducción será transmitida en directo por MLB Network.