El antesalista boricua Carlos Correa reveló el viernes que Bad Bunny se ofreció a pagar una póliza de seguro que le hubiese permitido jugar con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, pero no aceptó la propuesta luego de que Major League Baseball (MLB), los Astros de Houston y su agente, Scott Boras, se opusieran.

“Todos me dijeron que era una mala idea”, dijo Correa en un aparte con los medios durante los campos primaverales. “La compañía de seguros que me propusieron tenía casos en los que no les pagaba a los jugadores. Como no era aprobado por MLB, la organización y mi agente, no podía firmar mi vida con algo que tres personas en las que confío me dicen que no haga”, continuó.

Correa, al igual que Francisco Lindor, no participará en esta edición del Clásico Mundial ante la falta de una póliza de seguro, que gestiona MLB. El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), José Quiles, informó la semana pasada a Primera Hora que un empresario se había comunicado con el organismo porque tenía interés en cubrir los gastos de los seguros de ambos peloteros.

Días después, este medio supo que se trataba de Benito Antonio Martínez Ocasio, también conocido como Bad Bunny. El artista, junto a sus socios Noah Assad y Jonathan Miranda, es copropietario de la agencia Rimas Sports.

“Significa mucho para mí que (Bad Bunny) se haya involucrado”, admitió el santaisabelino. “Trató de hacer todo lo posible para que pudiera jugar con el equipo de Puerto Rico en la isla, así que el hecho de que haya intentado hacerlo posible demuestra lo mucho que este torneo y los fanáticos le importan”, agregó.

El tercera base, de 31 años, compartió que, antes de ser notificado que no le habían aprobado la póliza de seguro, sabía que existía la posibilidad de que esto sucediera debido a su largo historial de lesiones, que incluye problemas de fascitis plantar tan reciente como en 2024. Esto provocó que solo viera acción en 86 juegos, y los Astros no se iban a correr el riesgo de que volviera a ocurrir tras adquirirlo en un cambio con los Twins de Minnesota.

“Lo anticipé incluso antes de que ocurriera, basándome en mis resonancias magnéticas en la agencia libre y todo eso. Las resonancias magnéticas dicen una cosa. Yo siento otra. Lo llamaron asintomático”, indicó Correa.

“La compañía de seguros no sabe cómo me siento, así que solo se basan en lo que dice la resonancia magnética. Supuse que sucedería en algún momento”, abundó.

Correa entrará esta temporada al cuarto año de su contrato de seis años por $200 millones que firmó en 2023 con los Twins. Este año cobrará $21.5 millones. Tanto él como Lindor se perderán el Clásico Mundial al no ser elegibles para una póliza de seguro, mientras que Javier Báez quedó fuera del roster final por una suspensión de dos años tras dar positivo a carboxi-THC en una prueba antidopaje de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) realizada el 12 de marzo de 2023.

El esperado torneo se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo y el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan, será una de las cuatro sedes de la fase de grupos del 6 al 11 de ese mes.