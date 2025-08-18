José “Cheo” Rosado será el coach de lanzadores, Juan “Juanchi” Nieves asumirá como coach de bullpen y Edgar Pérez trabajará como ‘quality control’ coach en el cuerpo técnico del Equipo Nacional de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Los tres se suman al staff encabezado por el dirigente Yadier Molina y completan la plantilla de entrenadores de la selección.

Rosado, exlanzador zurdo de Grandes Ligas y actual coach de bullpen de los Mets de Nueva York, tendrá por primera vez la responsabilidad de manejar el grupo de lanzadores tras haber servido como coach de bullpen de Puerto Rico en las ediciones de 2017 y 2023.

PUBLICIDAD

¡Se unen al staff tres piezas claves!



José “Cheo” Rosado, Juan “Juanchi” Nieves y Edgar Pérez se integran al cuerpo técnico del dirigente Yadier Molina para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.#LosNuestros🇵🇷 pic.twitter.com/hIwDQ4v0dV — Federación de Béisbol 🇵🇷 (@BeisbolPR) August 18, 2025

“Representar a mi isla es algo que toca profundamente mi corazón… es una emoción única, probablemente la mayor que he sentido en un terreno de juego”, expresó.

Nieves, autor del único juego sin hits en la historia de los Cerveceros de Milwaukee (1987), cuenta con experiencia como coach de lanzadores en Grandes Ligas y actualmente es asistente de pitcheo con los Tigres de Detroit. Será su primera participación en un Clásico Mundial.

“Es un honor ser parte de un equipo de mi patria, Puerto Rico”, afirmó.

Pérez, con más de dos décadas de experiencia en el béisbol invernal y coordinador de jugadores latinoamericanos en los Cachorros de Chicago, debutará en el torneo mundialista tras haber integrado el cuerpo técnico de la selección en el Premier 12 de 2023.

“Formar parte del staff para este Clásico Mundial es el mayor privilegio y honor de mi carrera profesional”, señaló.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico confirmó los nombramientos en un comunicado y subrayó que los tres técnicos aportan una valiosa experiencia en Grandes Ligas e internacionalmente.