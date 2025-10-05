El novato Trey Yesavage estableció un récord de postemporada para los Blue Jays al ponchar a 11 en cinco y un tercio de entradas sin hits, Vladimir Guerrero Jr. conectó el primer “grand slam” de postemporada en la historia del equipo y Toronto venció a los Yankees de Nueva York 13-7 el domingo para tomar una ventaja de 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Daulton Varsho conectó dos jonrones entre sus cuatro extrabases, y Ernie Clement y George Springer también conectaron cuadrangulares para que Toronto alcanzara cifras dobles en hits (15) y carreras por segundo juego consecutivo.

Vladimir Guerrero, Jr. conectó un cuadrangular con las bases llenas en la cuarta entrada. ( Frank Gunn )

Los Blue Jays conectaron tres jonrones entre sus 14 hits el sábado en una victoria de 10-1.

Varsho se fue de 5-4 con dos dobles, anotó cuatro carreras e impulsó cuatro. Guerrero se fue de 5-3 y anotó dos veces.

Cody Bellinger conectó jonrón e impulsó tres carreras, y Ben Rice conectó dos hits y dos carreras impulsadas en una séptima entrada de cinco carreras, pero Toronto ganó por octava vez en nueve encuentros en casa contra Nueva York. Los Blue Jays tuvieron marca de 2-4 en seis juegos en el Yankee Stadium, donde la serie se jugará el tercer juego el martes por la noche.

Yesavage (1-0) fue seleccionado por Toronto con el turno número 20 del draft amateur el año pasado. El lanzador derecho de 22 años ascendió en cuatro categorías de ligas menores esta temporada antes de unirse a los Blue Jays y terminar con marca de 1-0 en tres aperturas en septiembre.

Necesitó menos de cuatro entradas para superar el récord anterior de Toronto de ponches en postemporada, ocho, en poder de Dave Steib, David Price (dos veces) y Juan Guzmán.

Conocido por su recta de élite con dedos separados (split finger), Yesavage estableció un récord de los Blue Jays al ponchar a nueve bateadores de los Rays en su debut el 15 de septiembre. Ocho de sus 11 ponches del domingo fueron con la recta separada. Los otros tres llegaron con rectas que alcanzaron las 96 mph.

Yesavage abrió el juego ponchando a Trent Grisham con una recta de split. Dio base por bolas a Aaron Judge con cuatro lanzamientos, luego abanicó a Bellinger y Rice para iniciar una racha de 12 outs consecutivos que terminó cuando Jazz Chisholm Jr. se embasó por un error de fildeo de Guerrero en la quinta entrada.

Yesavage respondió con un elevado de Ryan McMahon y abanicó a Anthony Volpe para su undécimo ponche. Ponchó a seis bateadores consecutivos en la tercera y cuarta entrada, mientras que Volpe, Austin Wells, Grisham, Judge, Bellinger y Rice fueron retirados.

El zurdo Justin Bruihl entró para enfrentar a Grisham después de que Yesavage lanzara 78 lanzamientos, 48 ​​de ellos strikes. El mánager John Schneider fue abucheado al salir a retirar a Yesavage con Toronto arriba 12-0. La multitud de 44,7564 espectadores rugió hasta que Yesavage salió para el final, levantando los brazos por encima de la cabeza en lo alto de las escaleras del dugout.

Bruihl retiró a Grisham con un roletazo antes de que Judge se embasara con un sencillo dentro del cuadro para el primer hit de Nueva York. Bellinger le siguió con un jonrón.

El zurdo de los Yankees, Max Fried (0-1), permitió siete carreras y ocho hits en más de tres entradas. Permitió siete carreras en 33 1/3 entradas en cinco aperturas en septiembre.

Fried tuvo marca de 11-1 con efectividad de 1.82 en 16 aperturas después de una derrota de los Yankees en la temporada regular, pero tuvo otra salida difícil en Toronto. Tuvo marca de 0-1 con efectividad de 6.35 en dos aperturas de temporada regular como visitante contra los Blue Jays, permitiendo 10 carreras, ocho limpias, cinco bases por bolas y nueve hits, incluyendo dos jonrones.