La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) confirmó la participación de Nolan Arenado como parte del Equipo de Puerto Rico que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El jugador formará parte del roster final que será sometido el 3 de febrero a Major League Baseball (MLB), indicó la FBPR mediante comunicado de prensa.

Arenado, considerado uno de los antesalistas más completos de su generación, jugará por primera vez para Puerto Rico en un Clásico Mundial.

“El uniforme de Puerto Rico representa mi herencia latina y mi sangre boricua, de la cual estoy muy orgulloso. Mi abuela es de Guayama y me siento muy orgulloso de donde vienen mi mamá y mi abuela. Obviamente, jugar con el equipo de los Estados Unidos fue una oportunidad increíble, pero poder representar a Puerto Rico este año en el Clásico Mundial va a ser completamente diferente, y es algo de lo que estoy muy orgulloso”, indicó Arenado.

PUBLICIDAD

“El Clásico Mundial es un torneo que beneficia el deporte. Es especialmente bueno para los jugadores, ya que te enfrentas a situaciones de alta presión desde un principio, y son juegos muy competitivos. Empezar el torneo en San Juan va a ser increíble. Sé que los fanáticos están muy emocionados, igual que yo. Tengo muchas ganas de jugar con el equipo y representar a Puerto Rico. El objetivo es ganar, ¡así que ya veremos lo qué pase!”, resaltó.

Arenado, ocho veces Jugador de Estrellas, posee 10 guantes de oro con los Rockies de Colorado y los Cardinals de San Luis, fue canjeado hace unos días a los Diamondbacks de Arizona.

En sus 13 temporadas en las Mayores, acumula promedio de bateo de por vida de .282 con 353 cuadrangulares y 1184 carreras remolcadas y .992 anotadas.