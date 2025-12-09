Un tribunal de apelaciones en la República Dominicana ordenó el martes un nuevo juicio para el campocorto de los Tampa Bay Rays, Wander Franco, quien fue condenado a principios de este año por abuso sexual de un menor y había recibido una sentencia suspendida de dos años.

La decisión del martes se produce después de que los abogados de Franco buscaran que se suspendiera su condena y se revocara la sentencia, mientras que los fiscales solicitaban una pena de cinco años.

El tribunal de apelaciones falló a favor de Franco, ordenando que nuevos jueces supervisen el caso.

Franco fue arrestado el año pasado tras ser acusado de haber tenido una relación de cuatro meses con una niña de 14 años en ese momento, y de haber transferido miles de dólares a su madre para que consintiera la relación ilegal.