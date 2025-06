El lanzador de los Piratas de Cabo Rojo, Félix Cruz, fue elegido el martes como el Relevista del Año 2025 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, en una votación coordinada por la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) entre periodistas y comentaristas deportivos.

En una votación cerrada, Cruz acumuló 50 puntos, superando por estrecho margen a Ramesis Rosa (Cayey) con 48 puntos y a Luis Omar Dávila (Yabucoa) con 47. También recibieron votos Kevin Meléndez (Cataño) con 40 puntos, Luis González (Caguas) con 35, Jorge Charry (Camuy) con 22 y Félix Sánchez (Coamo) con 14.

PUBLICIDAD

“Es sumamente especial. Jamás pensé que lograría algo así. Me siento bendecido y agradecido con Dios por ponerme en el camino del béisbol y por darme el talento que pude demostrar esta temporada”, expresó Cruz, de 23 años y natural de Guánica.

Cruz fue el líder en juegos salvados durante la fase regular con siete rescates. En 14.1 entradas lanzadas, tuvo una impresionante efectividad de 1.26, con 12 ponches propinados.

El joven relevista llegó a Cabo Rojo este año en un cambio procedente de los Libertadores de Hormigueros, movimiento que resultó determinante para su evolución en la temporada.

“Ha sido una temporada de altas y bajas. No me esperaba llegar a Cabo Rojo mediante un cambio, pero no me arrepiento. Desde el primer día me dieron la confianza y me dijeron: ‘vas a ser el closer de este equipo’. Eso me motivó a estar donde estoy ahora. Este equipo tiene mucha química, jóvenes con talento y veteranos que siempre nos apoyan, sin importar la situación del juego", dijo.

Cruz dedicó el premio a Dios, a su familia y especialmente a sus padres. También tuvo palabras de agradecimiento para Bocho Soto, su coach de lanzadores en Hormigueros y mentor personal.

“Quiero dedicar este premio a quien me dio la confianza para estar donde estoy ahora mismo: Bocho Soto, que fue mi pitching coach en Hormigueros y sigue siendo mi coach en cada momento que lo necesito.”