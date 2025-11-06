Toronto. Don Mattingly dejará su puesto como entrenador de banca de los Blue Jays de Toronto, quienes ejercieron la opción de contrato del mánager John Schneider para 2026 después de quedarse a una victoria de su primer título de la Serie Mundial desde 1993.

Toronto también hizo una oferta calificada de $22,025,000 para 2026 por el infielder agente libre Bo Bichette, quien se espera que la rechace.

“Ha sido importante. Estaremos en su mercado”, indicó el jueves el gerente general Ross Atkins.

Bichette, un campocorto dos veces All-Star y líder de hits de la Liga Americana, se torció la rodilla izquierda en una colisión el seis de septiembre con el receptor de los Yankees de Nueva York, Austin Wells, lo que le obligó a perderse el final de la temporada regular y las dos primeras rondas de los playoffs. Regresó en la segunda base en la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles y conectó un jonrón de tres carreras que puso a su equipo por delante en el juego 7, que los Azulejos perdieron 5-4 en 11 entradas.

Mattingly se unió a los Blue Jays tras la temporada 2022 como entrenador de banca de Schneider. El extoletero de los Yankees y seis veces All-Star se convirtió en el coordinador ofensivo de Toronto antes de la temporada 2024, pero regresó a su rol como entrenador de banca al final de ese año.

Atkins comentó que Mattingly dejó su puesto tras alcanzar su primera Serie Mundial debido a un deseo de pasar más tiempo con su familia.

“Ha tenido un impacto significativo y siento que será duradero. Es algo con lo que tenemos que lidiar”, indicó Atkins. “Tenemos que encontrar una manera de seguir mejorando incluso cuando tenemos una pérdida significativa”.

Atkins manifestó que Schneider había sido increíble en su tercera temporada completa como mánager, ayudando al equipo a mejorar por 20 victorias desde 2024.

“Hemos ejercido la opción, que ya se había ejercido previamente. Él y yo estamos hablando sobre la posibilidad de que sea por más tiempo”, añadió Atkins. “Schneider ha sido increíble. Es un líder claro en esta organización. Realmente, realmente bueno en su trabajo y muy orgulloso de trabajar con él”.

Schneider fue mánager interino desde el 13 de julio de 2022 hasta el final de esa temporada después de ser promovido de entrenador de banca para reemplazar a Charlie Montoyo.

Atkins comentó que no esperaba cambios adicionales en el cuerpo técnico de Toronto.

El lanzador derecho Shane Bieber ejerció su opción de 16 millones para 2026. Bieber, un lanzador derecho de 30 años que ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana en 2020, fue adquirido de Cleveland en la fecha límite de cambios del 31 de julio. Regresó el 22 de agosto de la cirugía Tommy John en 2024.

Los lanzadores de Toronto Chris Bassitt y Max Scherzer son ambos agentes libres. Scherzer inició el Juego siete de la Serie Mundial mientras que Bassitt lanzó en ese juego como relevista.