San Juan. Eduardo Rivera amarró los bates de los Criollos de Caguas el jueves al ponchar a nueve bateadores en ocho entradas y los Cangrejeros de Santurce ganaron, 2-1, el quinto juego de la semifinal A de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en el Estadio Roberto Clemente.

Gracias a esta brillante actuación en el montículo, Santurce tomó una ventaja de 3-2 en la serie y se colocó a una victoria de su primera final en la pelota invernal desde la temporada 2019-20, cuando estaban bajo la dirección de José “Tony” Valentín. El sexto partido será este viernes en el Estadio Yldefonso Solá Morales, de Caguas.

PUBLICIDAD

Rivera cargó con el triunfo, mientras que el revés fue para el veterano Héctor Santiago tras permitir dos carreras limpias y cuatro imparables en cinco episodios. El salvamento correspondió al taponero Luis Quiñones, quien abanicó a Nelson Velázquez en el noveno episodio para asegurar la victoria.

Santiago le otorgó una base por bola a Jeremy Arocho en el inicio de la parte baja de la primera entrada, pero el veterano lanzador zurdo sorprendió al jardinero mientras intentaba robarse la segunda base.

Sin embargo, Edwin Arroyo pegó un sencillo en el siguiente turno y Yohandy Morales conectó un triple con rodado al bosque central para remolcar la primera carrera de la noche de Santurce.

Con Morales en la tercera almohadilla, Brian Rey sacudió un elevado de sacrificio al jardín izquierdo y los Cangrejeros aumentaron su ventaja a 2-0 en el cierre del primer episodio.

Los Criollos, en cambio, respondieron en la parte alta del quinto capítulo. Luego de dos sencillos de José Miranda y Anthony García, Vimael Machín bateó un rodado para un out forzado a segunda base.

Gracias al batazo de Machín, Caguas colocó corredores en las esquinas y Ónix Vega aprovechó esta situación para pegar un imparable al bosque derecho que redujo la delantera de Santurce a 2-1.

Los Cangrejeros volvieron a amenazar con rayar la pizarra en el cierre de la sexta entrada después de que Johneshwy Fargas fuese golpeado con un lanzamiento de Santiago y Arocho conectara un sencillo con rodado al zurdo, que hasta fue retado por el dirigente Ramón Vázquez.

Acto seguido, Roel Ramírez relevó a Santiago y, con corredores en la primera y segunda almohadilla, ponchó a dos de los tres bateadores de Caguas para salir de esta complicada situación.