Edwin ‘Sugar’ Díaz desconoce si el estadio de Miami podrá sonar la canción de las trompetas para sus entradas a juego, pero sí sabe que el manejo del nuevo reloj de lanzadores es manejable y asegura que tiene una total confianza en los receptores estrellas de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Díaz habló sobre todos esos temas en una conferencia de prensa previo al juego de Puerto Rico ante los Braves de Atlanta hoy jueves.

Aseguró que hará la petición para que en el estadio de Miami el ‘DJ’ le ponga su emblemática canción en entrada a rescatar juegos, la pieza ‘Narcos’ de Timmy Trumpet y que es muy contagiosa por el ritmo guiado por el sonido de trompeta.

“Voy a preguntar. Si me dicen que sí, me imagino que será para los juegos locales. Voy a hacer el pedido”, aseguró Díaz.

Díaz acostumbró a Nueva York en el 2022 a hacer su entrada a juego con la referida canción. La entrada musical del taponero se convirtió en una sensación que trascendió Nueva York y que Díaz espera que se escuche en Miami con él lanzando por Puerto Rico.

De hecho, en anticipo al torneo, el jugador develó los ganchos que utilizará en el Clásico. El diseño presenta dibujos de trompetas, entre otros features, como La Bandera de Puerto Rico.

Díaz agregó que espera una respuesta positiva de parte de MLB para su disfrute y el del público.

“Ojalá la pongan porque la fanaticada se lo va a disfrutar. Pero como quiera yo voy a hacer mi trabajo”, dijo.

Por otro lado, Díaz dijo que durante la primavera ha ido ajustando su ritmo de lanzar al reloj que MLB ha introducido para medir las pausas entre lanzamientos y acelerar el total del tiempo de juego. Lo practicó en acción en real en dos apariciones que hizo con los Mets antes de unirse al equipo de Puerto Rico para el Clásico, donde la nueva regla no está siendo utilizada.

El taponero reveló que terminó cansado la primera vez que lanzó con el reloj de 20 o 15 segundos para lanzar. El límite de 20 segundo existe si tiene un corredor en base. El de 15 cuando no hay nadie abordo.

Edwin 'Sugar' Díaz competirá este año en su segundo Clásico Mundial de Béisbol. ( Carlos Giusti/Staff )

“En el primer juego me sentía bien ajorado. Sentía que el tiempo se me iba a acabar. Estaba lanzando con seis o siete segundos antes de que acabara el reloj y cuando terminé la entrada me sentía un poco cansado porque no lanzo tan rápido”, reveló Díaz.

“Ya para la segunda aparición me tomé un poco más de tiempo y me fue mucho mejor. Al seguir adaptándome, me irá mejor”, agregó.

Díaz no permitió carreras y ponchó a dos en su primera aparición. En la segunda permitió una carrera.

"Machete" Maldonado (izquierda) y Christian Vázquez (derecha) son piezas importantes en sus respectivos equipos. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Finalmente, Díaz habló de los receptores boricuas Martín ‘Machete’ Maldonado y Christian Vázquez que le recibirían durante el Clásico. De paso, Díaz reveló su filosofía con su relación hacia los catchers.

“Lanzo por lo general en la novena entrada y dejo que el catcher lleve mi juego porque ha estado ahí siete, ocho entradas; conocen a los bateadores mejor que yo. No me gusta decirle que no a lo que piden los catchers porque pienso que son los lanzamientos correctos. Y tenemos a Martín y a Christian que son dos excelentes catchers”, dijo Díaz.