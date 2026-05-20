El veterano jugador de cuadro colombiano Gio Urshela, más conocido por su etapa de tres años con los Yankees de Nueva York, ha decidido retirarse tras 10 temporadas en las Grandes Ligas con ocho equipos diferentes, anunció el lunes en redes sociales.

Urshela, de 34 años, llegó a las Grandes Ligas con Cleveland en 2015 y despegó con los Yankees en 2019, cuando bateó para .314 con 21 jonrones y 74 carreras impulsadas, convirtiéndose en un favorito de la afición en el Bronx. También destacó en la temporada 2020, acortada por la pandemia, al batear para .298 con 30 carreras impulsadas.

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“Hoy es el día de cerrar este capítulo como jugador profesional y esto no es para estar triste, es para estar agradecido con Dios por permitirme jugar este hermoso deporte que cambió mi vida”, expresó Urshela en un comunicado en Instagram.

La última acción de Urshela en las Grandes Ligas fue con los Atléticos en 2025, cuando bateó para .238 con 20 carreras impulsadas. Disputó el Clásico Mundial en marzo con Colombia.

Urshela también jugó para los Blue Jays de Toronto, Twins de Minessota, Angels de Los Angeles, Tigers de Detroit y Braves de Atlanta. Fue un bateador de por vida de .270 con 73 jonrones.