El béisbol universitario regresa a la isla con el Puerto Rico Challenge 2026, torneo que marca el inicio de la temporada de la NCAA División I y que se celebrará del 13 al 16 de febrero en los municipios de Ponce y Caguas.

Los partidos se llevarán a cabo en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce y el Yldefonso Solá Morales de Caguas.

Esta edición contará con la presencia de Wake Forest, NC State y Boston College, representantes de la Atlantic Coast Conference junto a Indiana State del Missouri Valley, la Universidad de Houston del Big 12, la Universidad de Washington del Pac-12, Seton Hall del Big East y Manhattan University del MAAC.

“El Puerto Rico Challenge 2026 es mucho más que el inicio de la temporada del béisbol universitario; es una plataforma de desarrollo, educación y exposición para los estudiantes atletas, además de una oportunidad para seguir posicionando a Puerto Rico como sede de eventos deportivos de calibre internacional. Desde Jogi Sports, junto a MBSports, continuamos apostando por un proyecto que combina alto nivel competitivo, impacto comunitario y un legado duradero para la Isla”, expresó en declaraciones escritas Jorge Medina, el presidente de Jogi Sports.

Como parte de las actividades oficiales regresa “The Process”, un seminario dirigido al desarrollo académico y deportivo de los estudiantes atletas y sus padres, enfocado en orientación sobre reclutamiento, becas, elegibilidad y proyección universitaria.

El retorno del torneo a la Ciudad Señorial recibió un fuerte respaldo institucional.

“Nos llena de entusiasmo anunciar el regreso del Puerto Rico Challenge a Ponce del 13 al 16 de febrero de 2026. Nuestro Estadio Francisco “Paquito” Montaner volverá a ser sede de este prestigioso evento que reúne a los mejores equipos del sistema colegial de los Estados Unidos, jóvenes atletas de gran talento que ven en Ponce un escenario ideal para competir y desarrollarse. Continuaremos apoyando eventos que fortalecen el deporte, dinamizan nuestra economía y posicionan a nuestra ciudad como un destino deportivo de excelencia", sostuvo la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, sobre la importancia del evento.

“Por segundo año consecutivo, el PR Baseball Challenge regresa a nuestra ciudad de Caguas del 13 al 15 de febrero de 2026. Este evento no solo fortalece nuestra alegría deportiva, sino que también impulsa el turismo, la economía local y el desarrollo de nuestros jóvenes talentos. Con gran alegría y entusiasmo, invito a la comunidad a participar con espíritu deportivo y a apoyar a cada equipo que traerá emoción y orgullo a Caguas”, declaró, por su parte, el alcalde cagüeño, William Miranda Marín.

El certamen se extenderá al municipio de Yauco, donde el estadio local servirá como sede oficial de prácticas de los equipos participantes.

“Para Yauco es un honor integrarse al Puerto Rico Challenge 2026 como sede oficial de prácticas. Estamos listos para recibir a los equipos participantes con la hospitalidad que nos distingue. Nos sentimos orgullosos de aportar al crecimiento del deporte en nuestra región”, dijo el alcalde, Ángel Luis Torres Ortiz.