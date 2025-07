Washington. Eli Willits no quiso perder tiempo antes de firmar su primer contrato profesional. El campocorto de 17 años tiene un horario apretado.

Willits acordó términos con los Nationals de Washington el sábado, solo seis días después de que el club lo seleccionara como el número 1 en general en el draft amateur de las Grandes Ligas.

“Me he fijado la meta de estar en las Grandes Ligas para cuando tenga 20 años, y eso es algo que me emociona mucho lograr. Espero salir y empezar a jugar bien y conseguirlo en los próximos años”, señaló Willits durante una conferencia de prensa introductoria en el Nationals Park.

El bateador ambidiestro de la escuela secundaria Fort Cobb-Broxton en Oklahoma, Willits es hijo de Reggie Willits, quien jugó seis temporadas con los Angels de Los Ángeles y también fue entrenador con los Yankees de Nueva York.

Willits, el jugador primer seleccionado más joven en general desde que Seattle eligió a Ken Griffey Jr. en 1987, volará al complejo de entrenamiento de primavera de Washington en West Palm Beach, Florida, el domingo y comenzará a realizar entrenamientos con el personal de desarrollo de jugadores del equipo.

El gerente general interino de los Nacionales, Mike DeBartolo, quien fue ascendido a su cargo actual cuando Washington despidió al gerente general Mike Rizzo y al manager Dave Martinez el seis de julio, dijo que el club verá cómo se desarrollan las cosas en las próximas semanas antes de tomar más decisiones.

“Una de las cosas que nos atrajo de Eli fue lo motivado que está, su ética de trabajo, lo enfocado que está. Me encanta eso de él. Ciertamente, no voy a poner plazos a nadie. Aún no ha pisado un campo profesional, pero me encanta que esa sea su perspectiva y vamos a hacer todo para que eso sea posible”, comentó DeBartolo.

Willits recordó cómo se aseguraba de estar en las gradas cada vez que Aaron Judge tomaba práctica de bateo durante el tiempo de su padre con los Yankees. Otro miembro de la organización de Nueva York en ese momento era Miguel Cairo, quien ahora es el manager interino de los Nacionales.

“Eso me hizo sentir realmente viejo”, comentó Cairo.

Willits se unió a Stephen Strasburg (2009) y Bryce Harper (2010) como los únicos jugadores seleccionados como número 1 en general por los Nacionales.

“Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron los Nacionales. No muchas personas tienen la oportunidad de venir aquí y ser la selección número uno en general”, dijo Willits.