El prospecto puertorriqueño Elmer Rodríguez lanzó este viernes tres entradas en blanco ante los Orioles de Baltimore en su debut en los campos primaverales con los Yankees de Nueva York en el Ed Smith Stadium de Sarasota, Florida.

Rodríguez, de 22 años, no presentó mayores contratiempos y exhibió su arsenal de seis lanzamientos frente a la alineación de Baltimore, compuesta por figuras de renombre como Gunnar Henderson y Pete Alonso. Permitió apenas tres imparables y ponchó a un bateador. Además, siete de sus nueve outs fueron por la vía del rodado.

“En la primera entrada, la adrenalina estaba muy alta en ese momento, pero pude canalizarla y usarla a mi favor. Sentí que estaba ejecutando bien y me sentí bien”, dijo Rodríguez, considerado el tercer mejor prospecto de los Yankees, al New York Post.

El derecho abanicó al dominicano Samuel Basallo, la principal promesa de los Orioles. Aún así, el dirigente Aaron Boone lo sustituyó en el cuarto episodio por Jake Bird, y Nueva York perdió, 2-0, contra Baltimore.

Yankees #3 prospect Elmer Rodriguez strikes out Orioles #1 prospect Samuel Basallo to complete a 1-2-3 first inning pic.twitter.com/3UNtXxkpiK — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) February 20, 2026

“Eso fue una grata sorpresa para Elmer, porque nunca se sabe cómo se va a ver la primera vez que subes al montículo en las Grandes Ligas con una alineación de nivel mayor frente a ti”, comentó el coach de pitcheo de los Yankees, Matt Blake.

“Esa es prácticamente su alineación ‘A’, salvo uno o dos jugadores. Pero ver que mantuvo la compostura, que pudo controlar la zona de strikes, mover distintos lanzamientos y constatar que su repertorio puede funcionar ante este tipo de bateadores fue realmente alentador”, continuó.

3 scoreless innings for top RHP prospect Elmer Rodríguez in his Spring Training debut 🔥@NYYPlayerDev pic.twitter.com/wN4awXs81s — New York Yankees (@Yankees) February 20, 2026

Rodríguez fue adquirido por los Bombarderos del Bronx en diciembre de 2024 a través de un traspaso con los Red Sox de Boston por el receptor Carlos Nárvaez. En 2025, jugó con las filiales de los Yankees en Doble A y Triple A. Se espera que empiece el año en Triple A y sea uno de los abridores de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.