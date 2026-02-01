El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, tiene ante su escritorio los nombres de los lanzadores del equipo de Puerto Rico a los que no les dieron autorización para participar del próximo Clásico Mundial de Béisbol y será él quien determine si serán incluidos en el roster final que debe ser anunciado este martes.

Puerto Rico elevó una queja formal a la organización del Clásico Mundial de Béisbol, luego que conociera que varios de los lanzadores con los que contaba el equipo no habían recibido autorización de las aseguradoras para ver acción en el torneo.

Sin embargo, luego de una reunión entre el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, el doctor José Quiles, así como Carlos Beltrán, gerente general de la novena; Efraín Williams, director ejecutivo y Joey Solá, gerente de operaciones con el presidente del Clásico Mundial, Jim Small, la petición fue llevada al Manfred, quien se espera haga un anuncio oficial mañana, lunes, sobre si permitirán a José Berríos, Yacksel Ríos, Jovani Morán y Luis Quiñones integrar la novena boricua.

“Esa decisión debe estar bajando mañana (lunes) porque ellos mandaron nuevamente a reevaluar a los cuatro lanzadores y el mismo comisionado es el que está evaluando caso a caso”, sostuvo Quiles en conversación con Primera Hora.

Quiles dijo, además, que esperan en las próximas horas conocer si otros lanzadores como Seth Lugo, Fernando Cruz y Edwin “Sugar” Díaz también reciben la autorización de las aseguradoras para ver acción.

Puerto Rico aún tiene sobre la mesa la posibilidad de retirar al equipo del torneo si no le permiten competir “en igualdad de condiciones”, dijo Quiles, aunque se mostró esperanzado en que serán aprobados los lanzadores que faltan.

“Yo creo que después de la advertencia no serán evaluados tan rigurosamente”, destacó.

Por otro lado, Quiles dijo que ya están descartados los jugadores Carlos Correa y Víctor Caratini. Correa no recibió el permiso de una aseguradora, mientras que Caratini, quien firmó recientemente un contrato con los Twins, anunció que no se uniría a la novena por petición de la organización de Minnesota. Otros que tampoco verán acción erán Kike Hernández, quien fue operado durante la temporada muerta y está en proceso de recuperación, y Emilio Pagán, quien desde temprano indicó que no formaría parte del equipo.

En el caso de Lindor, aunque no cerró totalmente la puerta, el presidente federativo dijo que “lo más probable es que no juegue”, luego que trascendiera que el estelar campocorto de los Mets de Nueva York se sometió a una intervención en su codo derecho el pasado mes de octubre.

El Clásico Mundial de Béisbol se celebrará del 5 al 17 de marzo próximo. El Estadio Hiram Bithorn será una de las sedes de la fase de grupos y, antes del torneo, fue sometido a una reconstrucción con un costo estimado entre $35 y $40 millones. Puerto Rico formará parte del Grupo A junto a Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.