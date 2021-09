Nueva York. Todd Zeile viajó 20 años atrás, a la noche en que el béisbol regresó a Nueva York luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

“Pusimos una ‘curita’ en una enorme herida durante un par de horas”, dijo el viernes el retirado jugador del cuadro de los Mets. “Poner sonrisas en los rostros de las personas que estaban sufriendo y simplemente hacer que se relajaran por un par de horas, ver regresar el pasatiempo nacional, jugar béisbol, todo me hizo sentir que era el momento adecuado para hacerlo”.

Los Mets celebrarán el vigésimo aniversario de los ataques antes del partido de la Serie del Subway del sábado contra los Yankees. Usarán gorras del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria y el Departamento de Corrección de la Ciudad de Nueva York para honrar a los ‘first reponders’.

Bobby Valentine, dirigente de los Mets en 2001, realizará un primer lanzamiento ceremonial a Joe Torre, dirigente de los Yankees de 2001.

Los Mets tienen al menos 14 exjugadores y coaches que planifican asistir, incluyendo al miembro del Salón de la Fama, Mike Piazza, cuyo jonrón de dos carreras en el octavo inning ante el nativo de Nueva York, Steve Karsay, llevó a los Mets a vencer a Atlanta 3-2 en el emotivo primer partido de vuelta aquel 21 de septiembre.

“Todos teníamos miedo. Teníamos miedo en nuestros corazones de que primero, tal vez nos atacarían, y segundo, de que tal vez estábamos haciendo algo incorrecto”, dijo Valentine. “Había tanta incertidumbre y duda”.

La ceremonia del sábado incluirá el Fondo de Beneficios para Viudas y Niños de la Policía y Bomberos de Nueva York, un grupo creado por la fenecida estrella de los Mets, Rusty Staub; The Feel Good Foundation, que ayuda a las personas afectadas por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre, y empleados de los Mets que perdieron a sus seres queridos y personas que trabajaron en el Shea Stadium durante el esfuerzo de socorro. Participarán guardias de honor de la policía y del departamento de bomberos.

El New York Police and Children’s Chorus cantarán “The Star-Spangled Banner””, la artista de jazz Anaïs Reno cantará “America the Beautiful” y Regina Wilson, del departamento de bomberos de Nueva York, entonará “God Bless America”.

Los Red Bulls de Nueva York de la Major League Soccer, que jugarán en casa contra el D.C. United, serán anfitriones de conmemoración como parte de 11 días de servicio. Ambos equipos llevarán parches conmemorativos, habrá un momento de silencio y se subastarán objetos usados en el partido a beneficio de Answer the Call, que brinda asistencia financiera a las familias de policías y bomberos muertos mientras estaban de servicio.