Lo que comenzó como una idea de la familia Ozoa Villarreal terminó convirtiéndose en un momento inolvidable en el terreno del Daikin Park, hogar de los Astros de Houston en las Grandes Ligas.

La pareja boricua compuesta por Héctor Ozoa y Claudia Villarreal logró que el jugador de los Astros Taylor Trammell revelara el género de su segundo bebé con un batazo al concluir el choque del miércoles frente a los Rangers de Texas.

Héctor y Claudia tendrán un niño, que será el hermanito menor de la pequeña Leah, de dos años.

El protagonista de la iniciativa fue Ozoa, miembro de la Guardia Costera y fanático empedernido del béisbol, quien le comentó a su esposa en una manera distinta de conocer que tendrían un niño.

“Estoy viviendo por acá en Houston porque me estacionaron por el Coast Guard y me enteré de que estaba embarazado hace como un mes y medio. Yo soy fanático de béisbol y le comenté a mi esposa a ver si podíamos tratar de hacerlo con uno de los jugadores de los Astros”, compartió Ozoa a Primera Hora en una conversación vía telefónica.

It's a boy!



Taylor Trammell helped a family with a gender reveal after the game pic.twitter.com/7OCHbIC2wy — Michael Schwab (@michaelschwab13) September 18, 2025

Inicialmente, fue el campocorto Jeremy Peña quien se fijó en la familia al observar antes del juego la pancarta que leía "Take a swing at our gender reveal?”.

Sin embargo, tras el último out en la victoria 5-2 de Hosuton, Trammel fue el que tomó el bate para pegarle a la bola preparada con el polvo color azul. La confirmación, los brincos, abrazos y celebraciones de la familia surgieron ante la mirada de los fanáticos que aún permanecían en el estadio.

“Quería ver si había que reservar algo para hacerlo, pero todos me dijeron que no, que llevara un cartel y suerte. Gracias a Dios nos salió mejor de lo que yo esperaba. Fue una experiencia que bien bonita”, manifestó el papá, de 30 años, quien contó que fue una sorpresa para algunos de sus familiares que supieron de su embarazo a través de los videos en redes sociales y medios estadounidenses.

La fecha esperada para el nacimiento ya está marcada en el calendario para marzo.

“Todavía ni me lo creo. Yo soy fanático del beisbol. Yo puedo estar en el parque 24/7″, expresó Ozoa, quien estudió en la Puerto Rico Baseball Academy & High School (PRBAHS) de Gurabo.

Héctor se graduó en 2013, un año antes que el santaisabelino y antesalista de Houston, Carlos Correa.