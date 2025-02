La cobertura de los juegos del béisbol de las Grandes Ligas por ESPN — al menos en su forma actual — concluirá al final de la temporada 2025.

El presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, informó el jueves por la mañana al comisionado de las Mayores, Rob Manfred, que la cadena optaría por rescindir los últimos tres años de su contrato, dijeron a The Associated Press dos personas, quienes solicitaron permanecer anónimas porque no estaban autorizadas a discutir asuntos financieros.

Tanto ESPN como las Grandes Ligas emitieron comunicados el jueves por la noche para confirmar el fin del actual acuerdo de derechos de transmisión. El 1 de marzo vencía el plazo para que las mayores y ESPN rescindieran los últimos tres años del convenio.

PUBLICIDAD

En 2021, las partes firmaron un convenio por siete años, que promediaba 550 millones de dólares por temporada.

“Hemos tenido una asociación larga y mutuamente benéfica con ESPN que se remonta a su primer juego de las Grandes Ligas en 1990”, recalcaron las mayores en un comunicado. “Desafortunadamente, en los últimos años, hemos visto a ESPN reducir su cobertura de béisbol e inversión de una manera que no es consistente con el atractivo o el rendimiento del deporte en su plataforma.

“Dado que las Grandes Ligas proporcionan una fuerte audiencia, demografía valiosa y el derecho exclusivo a cubrir eventos únicos como el Derbi de Jonrones, la exigencia de ESPN de reducir las tarifas de derechos es simplemente inaceptable”.

The Athletic fue el primer medio que informó sobre la separación entre ESPN y las Grandes Ligas. Manfred escribió a los propietarios, en un memorando obtenido por The Associated Press, que las mayores y ESPN “acordaron mutuamente terminar el acuerdo”.

ESPN ha transmitido juegos de la MLB desde 1990, pero la cadena redujo su cobertura en el contrato actual a 30 juegos de temporada regular — principalmente los domingos por la noche — y la serie de comodines de postemporada. ESPN también tenía el Derbi de Jonrones y diez juegos de pretemporada.

El contrato anterior de ocho años, que se extendió de 2014 a 2021, incluyó transmisiones de hasta 90 juegos de temporada regular. En 2017, ESPN también dejó de emitir el programa diario “Baseball Tonight” de resúmenes y noticias.

“Estamos agradecidos por nuestra larga relación con las Grandes Ligas y orgullosos de cómo la cobertura de ESPN atiende a los aficionados. Al tomar esta decisión, aplicamos la misma disciplina y responsabilidad financiera que han construido el portafolio de eventos en vivo líder en la industria de ESPN mientras continuamos haciendo que crezca nuestra audiencia en plataformas lineales, digitales y sociales”, indicó ESPN en un comunicado.

PUBLICIDAD

“Como lo hemos estado a lo largo del proceso, seguimos abiertos a explorar nuevas formas de servir a los aficionados de las mayores en nuestras plataformas más allá de 2025”.

ESPN ha tenido los derechos de las cuatro principales ligas profesionales de deportes en Estados Unidos desde que recuperó la NHL del hockey sobre hielo en 2021. Pagará un promedio de 1,400 millones de dólares cuando comience el nuevo acuerdo de 11 años con la NBA la próxima temporada y desembolsará un promedio de 2,700 millones de dólares por temporada en su contrato con la NFL, que se extiende hasta 2032.

Las Grandes Ligas reciben un promedio de 729 millones de dólares de Fox y 470 millones de dólares de Turner Sports por año bajo acuerdos que expiran después de la temporada 2028.

ESPN sigue abierta a buscar un convenio con una cuota reducida de derechos después de ver los acuerdos alcanzados con Apple y Roku. Apple paga 85 millones de dólares por temporada a cambio de un paquete de viernes por la noche que ha emitido desde 2022, mientras que el acuerdo de Roku para juegos de domingo por la tarde tiene un valor de diez millones de dólares por año.

Manfred dijo en su memorando a los propietarios que “a partir de diciembre de 2024, ESPN estaba disponible en 53.6 millones de hogares, una disminución respecto de su nivel máximo de más de 100 millones de hogares en 2011 y 69 millones de viviendas cuando se alcanzó el acuerdo actual en 2021”. Pero ese sigue siendo un universo de distribución más grande en comparación con Apple y Roku.

PUBLICIDAD

“Si bien ESPN ha declarado que le gustaría continuar teniendo a las Grandes Ligas en su plataforma, particularmente a la luz del próximo lanzamiento de su producto DTC (directo al consumidor), no creemos que sea beneficioso para nosotros aceptar un acuerdo más pequeño para permanecer en una plataforma menguante”, escribió Manfred.

“A fin de posicionar mejor a las mayores para optimizar nuestros derechos de cara a nuestro próximo ciclo de acuerdos, creemos que no es prudente devaluar nuestros derechos con un socio existente, sino más bien tener nuestros juegos de temporada regular más destacados, el Derbi de Jonrones y la ronda de playoffs de comodines en una nueva plataforma de transmisión y/o streaming”.

Las mayores añadieron en su comunicado que “la energía positiva en torno al deporte también ha llevado a un interés significativo tanto de empresas de medios tradicionales como de servicios de streaming que desearían obtener derechos para los juegos”.