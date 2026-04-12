Houston. Phil Garner, tres veces All-Star y entrenador de los Astros de Houston, ha fallecido. Tenía 76 años.

La familia de Garner emitió un comunicado el domingo diciendo que Garner murió el sábado después de una batalla de más de dos años contra el cáncer de páncreas.

“Phil nunca perdió su característica chispa de vida”, dijo el hijo de Garner, Ty, en un comunicado. “Era muy conocido por su amor al béisbol, que le acompañó hasta el final”.

Apodado “Chatarrero” por su forma de jugar, Garner jugó durante 16 años en los Oakland Athletics (1973-76), Pittsburgh Pirates (1977-81), Astros (1981-87), Los Angeles Dodgers (1987) y San Francisco Giants (1988).

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Jugó 150 partidos y tuvo un OPS de .800 para Pittsburgh durante la temporada de campeonato de la Serie Mundial de 1979 de los Pirates. Bateó .417 en la barrida de Cincinnati en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y bateó .500 (12 de 24) en la Serie Mundial cuando los Piratas remontaron una desventaja de 3-1 para vencer a Baltimore.

Garner formó parte de los equipos All-Star con Oakland en 1976 y con Pittsburgh en 1980 y 1981.

“Phil Garner era un competidor feroz, un líder respetado y una parte muy querida de la familia Pirates”, dijo el presidente dela franquicia de Pittsburgh, Bob Nutting en un comunicado. “Sus contribuciones al equipo campeón de la Serie Mundial de 1979 formarán parte para siempre de la historia de los Pirates. Siempre apreciamos dar la bienvenida a Phil de vuelta a Pittsburgh, y era evidente lo profundamente que esta ciudad, este equipo, sus compañeros de equipo y nuestros fans significaban para él”.

“Será recordado no sólo por la garra, la pasión y el corazón que aportó al juego, sino también por la forma en que se comportó como devoto padre de familia y respetado miembro de la comunidad del béisbol”.

Garner bateó .260 con 109 cuadrangulares, 738 carreras impulsadas y 225 robos en 1,860 partidos de temporada regular, siendo lo suficientemente versátil como para jugar más de 700 veces como segundo y tercer base.

Dirigió en las mayores durante 15 años, con un récord de 985-1,054 con Milwaukee (1992-99), Detroit (2000-02) y Houston (2004-07). Mantuvo el récord de victorias como entrenador de los Brewers hasta que Craig Counsell lo superó en 2022.

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“Era una persona muy respetada y querida, conocida por su carácter afectuoso, su sabiduría y su sentido del humor”, afirman los Brewers en un comunicado.

Garner se hizo cargo de los Astros a mediados de la temporada 2004 tras el despido de Jimy Williams y los llevó a un récord de 48-26 el resto del camino. Terminaron 92-70, vencieron a Atlanta en la serie de división de la NL y desperdiciaron una ventaja de 3-2 sobre San Luis en la serie de campeonato de la NL.

Garner llevó a los Astros a las Series Mundiales al año siguiente. Se recuperaron de un comienzo de 15-30 para terminar 89-73 y vencer a Atlanta en la NLDS y a St. Louis en la NLCS antes de que los Chicago White Sox los barrieran.

“Las contribuciones de Phil Garner a los Astros de Houston, a la ciudad de Houston y al juego del béisbol no serán olvidadas”, dijo el propietario y presidente de los Astros, Jim Crane, en un comunicado.

Garner era natural de Tennessee y jugó en la Universidad de Tennessee, que retiró su dorsal 18 en 2009.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.