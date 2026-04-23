El primer receptor boricua en convertirse en una estrella en las Grandes Ligas y considerado el pionero de la gran lista de receptores boricuas que han brillado en el mejor béisbol del mundo, Eliseo Rodríguez, ha fallecido. Tenía 79 años.

Rodríguez llevaba unas semanas luchando con complicaciones de salud, confirmó su amigo, exjugador y veterano dirigente Mako Oliveras, a Primera Hora.

Conocido en Estados Unidos como Elly Rodríguez, fue mentor de muchos receptores en Puerto Rico e incluso ofrecía clases de receptoría a prospectos en la década del 1980.

Nacido en Fajardo, Rodríguez fue el segundo receptor nacido y criado en Puerto Rico en llegar a las Grandes Ligas (después de Héctor Valle, 1965) y el primero establecerse como jugador regular en esa posición. Tuvo una carrera de nueve temporadas en las que vistió los uniformes de los Yankees de Nueva York, Royals de Kansas City, Brewers de Milwaukee, Angels de California y Dodgers de Los Ángeles.

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Acumuló promedio de bateo de .245 con 203 carreras remolcadas y 220 anotadas. Disparó además 16 jonrones.

Pero más allá de sus estadísticas ofensivas, su gran valor estuvo detrás del plato, con su sólido juego defensivo y la manera en que conducía a los lanzadores, lo que lo llevó a dos Juegos de Estrellas.

Entre sus hazañas más reconocidas figura haber sido el receptor del cuarto partido sin hits ni carreras del legendario lanzador Nolan Ryan, cuando ambos militaban en los Angelinos, en 1975.

Además, es reconocido como el jugador que abrió la puerta para que futuros receptores boricuas como Benito Santiago, Santos Alomar, Javy López, Iván Rodríguez, Jorge Posada y Yadier Molina, entre muchos otros, brillaran con luz propia en las Mayores.

En la pelota invernal boricua, por su parte, brilló durante 20 temporadas, nueve de ellas con los Criollos de Caguas, siete con los Vaqueros de Bayamón, tres con los Cangrejeros de Santurce y una con los Senadores de San Juan. Bateó para .241 con 507 hits, con 25 jonrones, 231 RBI y 243 carreras anotadas.