El expelotero de Grandes Liga y exdirigente de la Selección Nacional, Santos Alomar Conde, padre de los hermanos Sandy y Roberto Alomar, falleció en la mañana de este lunes a sus 81 años.

La información fue confirmada a Primera Hora por el historiador y amigo de la familia Jossie Alvarado.

“El mundo del béisbol está bien herido. Se nos fue el Conde”, dijo compungido Alvarado a este diario.

Según el informe de la Policía, Alomar, Conde se encontraba comprando billetes de la Lotería en un puesto rodante cuando se sentó en una silla y de momento se sintió mal, falleciendo en el acto.

PUBLICIDAD

Al lugar se personó el Dr Pedro Ortiz, quien confirmó la ausencia de signos vitales.

La Funeraria La Monserrate se hizo cargo del occiso.

Se desconocen aún detalles sobre los actos fúnebres.

Alomar, padre, debutó en las Grandes Ligas en 1964 con los Brewers de Milwaukee. Luego jugó para los Braves de Atlanta, Mets de Nueva York, White Sox de Chicago, Ángels de California, Yankees de Nueva York y Rangers de Texas.

Como coach en las Grandes Ligas, trabajó para los Cubs de Chicago, Rockies de Colorado y Padres de San Diego.

También dirigió en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente y en el 2003 fue el dirigente del primer Equipo Nacional con peloteros profesionales en una competencia avalada por la federación internacional, en torneo que se celebró en Panamá.