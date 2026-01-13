Los Cangrejeros de Santurce abrieron la serie final 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con una victoria dramática 5-4 sobre los Leones de Ponce, este lunes en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

El encuentro se decidió en la parte baja del noveno episodio, cuando Rubén Castro conectó un doble que remolcó a Jeremy Arocho con la carrera del triunfo para los capitalinos.

Los Leones fueron los primeros en marcar en la segunda entrada, tras sencillo de Will Simoneit que impulsó a Dalton Guthrie. Sin embargo, Santurce respondió de inmediato en el cierre del episodio con línea al jardín derecho de Andrew Velázquez, que llevó al plato a Jack López con la carrera del empate.

En el tercer capítulo, Nelson Velázquez le dio ventaja a los Cangrejeros con un jonrón de tres carreras, colocando el marcador 4-1.

Ponce recortó la diferencia en la sexta entrada con cuadrangular solitario de Edwin Díaz. Más adelante, en el noveno episodio, Alex Dickerson empató el partido con un jonrón de dos anotaciones, silenciando momentáneamente a la fanaticada local.

En el cierre de la novena, tras un out, el relevista Gabriel Rodríguez otorgó boleto gratis a Arocho, lo que preparó el escenario para el batazo decisivo de Castro.

Rodríguez (1-1) cargó con la derrota tras permitir una carrera y un imparable, además de conceder una base por bolas en un tercio de entrada. Andrew Baker (2-1) se adjudicó la victoria con labor de un tercio de inning sin permitir anotaciones.

La serie final continúa este martes con el segundo juego pautado para las 7:21 p.m., nuevamente en el estadio Hiram Bithorn de la capital.