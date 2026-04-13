Algo pasa con Francisco Lindor; y ni el propio jugador sabe lo que es.

El lento arranque ofensivo que el estelar campocorto boricua ha experimentado en el inicio de la temporada de los Mets de Nueva York no es algo nuevo para él y siempre se ha recuperado. Pero, a ello se ha sumado lo que parece ser falta de concentración en el juego, algo poco usual en él, pero que han sido muy corridas como para no llamar la atención.

Lindor batea para .188 con 12 inatrapables en 64 turnos, incluyendo dos triples. Sin embargo, no ha conectado cuadrangulares y no ha remolcado ninguna anotación.

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Ahora, los errores poco usuales también añaden al difícil momento por el que atraviesa.

El último error significativo de Lindor se produjo el sábado, en la segunda entrada de la derrota de los Mets por 11-6 ante los Athletics. Lawrence Butler bateó un rodado al segunda base Marcus Semien buena para una doble matanza y terminar la entrada. Pero Lindor, dos veces ganador del Guante de Oro, intentó atrapar la pelota en lugar de ir a segunda base para completar la jugada. Como resultado, Semien se vio obligado a correr a segunda base para conseguir un out, mientras que los A’s anotaron una carrera.

Fue el tercer error de Lindor en dos días. El viernes se quedó parado al girar en segunda base en una jugada que pudo haber terminado en “doble play”. Y más adelante, en la sexta, con corredores en primera y tercera y sin outs, fue atrapado fuera de la tercera base en un batazo que se mantuvo en el cuadro.

“Es raro porque no es costumbre en él”, dijo el piloto de los Mets, Carlos Mendoza en entrevista con ESPN.

“Es difícil de explicar. Y él mismo será el primero en admitirlo. Reconocerá que tiene que mejorar. Pero sí, nunca había visto jugadas así, en las que simplemente está mal posicionado a veces”, agregó.

Las alarmas comenzaron a sonar el 1 de abril en un partido frente a los Cardenales de San Luis. Primero, olvidó cuántos “outs” había en la misma primera entrada. Luego de fildear una fçil rola para doble matanza, solo pisó segunda y comenzó a trotar para el “dugout”, pero solo había un “out”.

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En ese mismo partido, pero en la sexta, fue sorprendido fuera de la inicial mientras se ajustaba las guantillas.

“No estoy seguro (de lo que pasa)”, admitió el propio Lindor luego del partido del pasado sábado. El boricua no pudo atribuirle a nada específico lo que ha sucedido con su desempeño.

“Siento que estoy concentrado. Siento que estoy en el juego. Simplemente sucede (el error). Tengo que mejorar”, añadió.

Su actuación ha provocado que algunos fanáticos de los Mets comiencen a abuchearle. Sin embargo, no es la primear vez que el boricua inicia lento en su ofensiva y luego engrana. Además, conoce muy bien a la exigente fanaticada de Nueva York, frente a quienes ha jugado en las últimas seis campañas.

“Siempre hay presión. Y yo también me pongo presión porque espero mucho de mí mismo”, acotó.

Lindor, de paso, descartó que los errores que esté cometiendo sean producto de falta de comunicación entre los jugadores de los Mets.

Los Mets tienen récord de 7-9, sotaneros en el Este de la Liga Nacional. Esta noche inician una serie de tres partidos con la novena más caliente de las Mayores en la actualidad: los campeones Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium.