David Stearns, presidente de operaciones de béisbol de los Mets de Nueva York, informó esta tarde que Francisco Lindor será evaluado el miércoles debido a una reacción por estrés en el hueso ganchoso y que existe la posibilidad de que sea operado.

Lindor estaría fuera por seis semanas si es intervenido quirúrgicamente, aunque los Mets están optimistas de que estará listo para el Día Inaugural. El campocorto, de 32 años, se sometió en octubre del año pasado a una cirugía menor de limpieza en el codo derecho.

Esta vez, tiene una dolencia en la mano izquierda, específicamente en el hueso ganchoso. Esta vez, presenta una dolencia en la mano, específicamente en el hueso ganchoso. Lindor no hizo el corte para el roster final de 30 peloteros que entregó el jueves pasado la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) a Major League Baseball (MLB) para el Clásico Mundial de Béisbol, luego de que se le negara una póliza de seguro que le hubiera permitido participar en el esperado torneo.

PUBLICIDAD

A diferencia del caso de Carlos Correa, el doctor José Quiles, presidente de la FBPR, consideraba que existía la posibilidad de que Lindor recibiera un permiso tardío para liderar al Team Rubio en el Clásico, ya que había enviado su información médica y contaba con una póliza de seguro a la espera de la aprobación de MLB y los Mets.

“Eso podría pasar en el caso de Francisco Lindor. Lindor envió una información médica que se llevó a la compañía de seguro y ya hay una póliza que no han pagado porque no se sabe si MLB o los Mets la van a aceptar. Si ellos deciden aceptarla, él participa, pero, si ellos deciden que no, pues no participa”, explicó Quiles a Primera Hora antes de conocer sobre esta nueva lesión de Lindor.

“Ya la póliza está hecha, pero para pagarla hay que esperar a que MLB decida si la va a aceptar o que el dueño de los Mets (Steve Cohen) diga que sí o no. Si ellos dicen que sí, se pagará la póliza y Lindor se integraría al equipo de Puerto Rico en algún momento”, agregó.

Quiles compartió que Joey Solá, gerente de operaciones de la FBPR, se comunicó con Lindor durante el fin de semana y le envió la información de la póliza de seguro, pero hasta la fecha no había recibido respuesta. El caso de Correa es muy distinto, ya que el santaisabelino nunca entregó a la FBPR la información médica necesaria para que una compañía de seguros procesara una póliza antes del plazo que MLB había establecido para presentar el roster final de 30 jugadores para el Clásico.

Lindor entrará esta temporada a quinto año de su contrato de 10 temporadas con los Mets de Nueva York. En esta campaña le pagarán $32,477,821. El doctor José Quiles, presidente de la FBPR, estima que una póliza de un seguro para un jugador como Lindor tendría un costo de entre $500,000 y $1,000,000. Según fuentes de Primera Hora, Bad Bunny estaba dispuesto a cubrir los gastos del seguro.