El pelotero boricua Javier Báez, de los Tigres de Detroit, y su Fundación El Mago, anunciaron este martes la construcción en Puerto Rico de un centro especializado para personas con espina bífida, de la que sufrió una hermana del deportista.

“La oportunidad y el honor de establecer este centro significan algo muy especial y profundamente emotivo para mí, por todo lo que mi familia y yo hemos vivido en el pasado”, expresó Báez en un comunicado de prensa.

“Siempre soñé con ayudar a los demás, pero tener la posibilidad de crear un espacio lleno de amor y esperanza para personas con esta discapacidad me conmueve enormemente”, añadió.

Los fondos iniciales para este proyecto provendrán de donaciones directas del propio Báez, y la organización sin fines de lucro calcula una inversión total de 350,000 dólares para levantar el centro, se explicó en el comunicado.

Báez ha deseado desarrollar este concepto desde hace años, inspirado por su hermana Noely, quien vivió con espina bífida hasta que falleció a sus 21 años de edad.

Desde entonces, Báez se ha dedicado a generar conciencia sobre esta condición y a apoyar a quienes la enfrentan.

Como antesala al proyecto, la fundación comenzará iniciativas con una serie de actividades de recaudación de fondos a finales de 2025 y comienzos de 2026.

El proyecto contempla espacios modernos y accesibles que respondan a las necesidades de la comunidad, con el objetivo de crear un entorno seguro, inclusivo y lleno de esperanza.

“El béisbol me ha dado mucho en la vida de distintas maneras, pero esto, sin duda, está en la cima”, añadió el deportista.

“Sabíamos que este sería uno de los primeros proyectos en los que queríamos trabajar, porque representaba una oportunidad real de impactar muchas vidas”, dijo la esposa de Báez, Irmarie Báez.

Las instalaciones del centro, que estarán situadas en el municipio de San Juan, se preparan para entrar en su etapa de diseño y construcción en los próximos meses.

La meta es que el centro pueda ser inaugurado durante el tercer trimestre de 2026.