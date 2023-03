Miami. El Campeón del Pueblo, Félix ‘Tito’ Trinidad, le dio una visita este martes en la tarde al Team Rubio en un almuerzo que tuvo el equipo en su día libre, previo al enfrentamiento decisivo de este miércoles ante la República Dominicana.

Trinidad convidó al equipo a tomarse un caldito de gallina para darle al Team Rubio lo que llamó el “extra” que les faltaba para poder derrotar a la República Dominicana en un partido que definirá el pase a la segunda ronda del Clásico Mundial de entre estos dos equipos.

“El caldo de doña Irma ya está ready. Ese caldito me ponía a mi ready”, dijo Trinidad tocándose los bíceps. “El caldito era un extra para dar el nocaut. Ese es el extra que el Team Rubio va a tener contra República Dominicana”.

El caldito de doña Irma es muy conocido en Puerto Rico. Era un caldito de gallina que le confeccionaba la mamá de Trinidad, doña Irma, para que pudiera reponer fuerzas inmediatamente se pesaba para sus combates. Durante la carrera de Trinidad, la confección del caldito hasta fue objeto de reportajes en prensa escrita y televisión. También el proceso de transporte a donde quiera que peleaba Tito era un reportaje obligado.

Tito Trinidad comparte con el lanzador de la novena boricua, José Berríos, durante un almuerzo en un restaurante en Miami. Puerto Rico estuvo libre el martes. ( Jorge Figueroa Loza )

De vuelta al encuentro de hoy en Miami, Trinidad se dirigió personalmente al Team Rubio dentro del restaurante Mofongo en la famosa Calle 8 en Miami, y les dirigió uno comentarios motivacionales a los que el Team Rubio reaccionó con un aplauso y fanfarria.

El Team Rubio se prepara para buscar la clasificación a la segunda ronda del Clásico. Para asegurar necesita una victoria ante Dominicana, contra el que tiene marca de 2-3 en Clásicos Mundiales.

Existiría igualmente una opción matemática de poder clasificar con un revés. Pero eso dependería de que Dominicana hubiera perdido el martes ante Israel, y así la definición de clasificación quedaría sujeto a una fórmula que consiste en dividir las carreras permitidas por los outs propinados para poder determinar quién avanza.

Trinidad, de paso, publicó en sus redes sociales un video de motivación para el Team Rubio el pasado lunes. Lo hizo luego de la derrota del equipo ante Venezuela el domingo. Puerto Rico reaccionó luego de la derrota con una victoria por nocaut y ‘juego perfecto’ ante Israel.

El contenido del video se dirigía al espíritu combativo, como cuando Trinidad caía por un knockdown y se levantaba para terminar ganando las peleas por la vía rápida.

“Cuando me tumbaban, me levantaba. Mi papá en la esquina me daba una bofetada y me preguntaba, ¿Estás bien? Y yo le decía ‘estoy bien’. Y me respondía ‘pues vamos a pelear ahora’. Así le pasó al Team Rubio”, dijo Trinidad.

Muchos de los principales jugadores del equipo de Puerto Rico estuvieron presentes en el almuerzo, entre ellos Francisco Lindor, Javier Báez y Edwin ‘Sugar’ Díaz.