Tampa, Florida. Gerrit Cole alcanzó las 96.9 mph en su primera sesión contra bateadores desde que el as de los Yankees de Nueva York se sometió a una cirugía Tommy John en el codo el marzo pasado.

El derecho realizó alrededor de 20 lanzamientos de práctica de bateo el viernes, enfrentándose a Trent Grisham, Aaron Judge y al dominicano Jasson Domínguez en las instalaciones de entrenamiento de primavera de los Yankees. Había realizado su primera sesión de bullpen una semana antes.

Gerrit Cole vs. Judge at Yankees camp. Has touched 97-mph. Struck out Grisham first AB. pic.twitter.com/nBFrysBrdk — Pete Caldera (@pcaldera) February 20, 2026

Nueva York espera que Cole esté listo entre mayo y septiembre, lo que encajaría con el rango de recuperación de 14 a 18 meses que el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana de 2023 ha señalado que fue el objetivo desde el principio.

PUBLICIDAD

“Parece que estuvo realmente bien”, comentó el mánager Aaron Boone antes del juego inaugural de exhibición de los Yankees contra los Orioles de Baltimore en Sarasota.

Cole, de 35 años, ha modificado su mecánica, colocando las manos por encima de la cabeza. Antes de lesionarse, las detenía a la altura del pecho.

La última aparición oficial de Cole fue el 30 de octubre del 2024 en el Juego 5 de la Serie Mundial. Lanzó en dos juegos de entrenamiento de primavera en 2025, el último el 6 de marzo. Cinco días después se sometió a la cirugía.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.