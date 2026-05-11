San Francisco. El venezolano Jesús Rodríguez conectó un sencillo impulsor en la duodécima entrada y los Giants de San Francisco remontaron dos desventajas de dos carreras para vencer 7-6 a a los Pirates de Pittsburgh el domingo.

Los Giants llenaron la casa contra Justin Lawrence (0-2) cuando Matt Chapman pegó un doble que solo permitió que el corredor automático Heliot Ramos avanzara a tercera, y Drew Gilbert recibió un boleto intencional.

Rodríguez siguió con un sencillo al jardín derecho para darle a los Giants, que atraviesan dificultades, apenas su tercera victoria en los últimos 12 juegos.

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Los equipos intercambiaron entradas de dos carreras en la décima, con Spencer Horwitz conectando un doble de dos carreras en la parte alta para darle la ventaja a Pittsburgh y el dominicano Willy Adames respondiendo con un sencillo de dos carreras con dos outs en la parte baja para empatar el juego 6-6.

Ryan Borucki (1-1) salió de un aprieto con corredores en primera y tercera y sin outs en la 11ma, y de otro con las bases llenas en la 12da, para acreditarse la victoria.

Ramos conectó un jonrón solitario y un doble impulsor por los Giants.

El dominicano Oneil Cruz y Konnor Griffin conectaron jonrones por los Pirates, que terminaron 3-3 en su gira como visitantes contra Arizona y San Francisco. Cruz también se robó una base en la primera entrada, con lo que suma 10 jonrones y 15 bases robadas en 39 juegos disputados. Se unió a Eric Davis (1987) y Lou Brock (1967) como los únicos jugadores en alcanzar esas cifras en menos de 40 juegos disputados en una temporada.