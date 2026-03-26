La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) alcanzó por primera vez en su historia el sexto puesto del ranking mundial de béisbol masculino de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés), tras la actualización divulgada este jueves luego de adjudicarse los resultados del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Puerto Rico sumó 716 puntos para escalar del séptimo al sexto lugar del escalafón mundial, con un total de 3,298 puntos, en lo que representa la mejor posición ocupada por el país en este ranking. Además, se consolidó como el tercer país mejor posicionado de las Américas y desplazó a México, que pasó a ocupar el séptimo lugar.

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“Este logro reafirma que Puerto Rico está entre los mejores del mundo en el béisbol. Nos llena de orgullo, pero a la vez nos compromete a continuar trabajando con más fuerza para seguir escalando posiciones y continuar desarrollando el béisbol. Es un esfuerzo que se ha intensificado desde el 2021, garantizando la participación en todos los eventos internacionales, desde la categoría Sub-10 hasta las categorías adultas”, dijo el presidente de la FBPR, José Quiles.

El ascenso de Puerto Rico en la clasificación mundial ha sido consistente durante los pasados años. Luego de ocupar la posición 16 en el 2021, el país subió al puesto 13 en el 2022, al 12 en el 2023, al noveno en el 2024, al séptimo en el 2025 y ahora alcanzó por primera vez el sexto lugar en el 2026, para un avance total de 10 posiciones en cinco años. Este crecimiento ha ido de la mano con la implementación del programa de selecciones nacionales juveniles y el fortalecimiento de la participación internacional en todas las categorías.

27 Fotos Los boricuas fueron superados, 8-6, por Italia y no pudieron avanzar a las semifinales del torneo.

Los rankings de la WBSC toman en consideración los resultados de las competencias internacionales avaladas por el organismo en todas sus categorías durante los pasados cuatro años. En el caso del béisbol femenino, Puerto Rico ocupa actualmente la novena posición a nivel mundial.

El 2026 será un año de múltiples compromisos internacionales que podrían abrir nuevas oportunidades para seguir mejorando la posición de Puerto Rico en el escenario mundial. Entre los próximos eventos, la selección femenina enfrentará a Canadá en el clasificatorio a la ronda de grupos de la Copa Mundial, mientras el equipo adulto masculino participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Además, la selección masculina Sub-12 tendrá el Premundial en Mazatlán, México, y la Sub-18 verá acción en un premundial en sede por definirse. Más adelante en el calendario también están programadas la Copa América, el Mundial Sub-23 y el Mundial de Baseball5, que se celebrará en Puerto Rico.