Nueva York. Darryl Strawberry y Dwight Gooden recordaron lo que pudo haber sido, cómo sus logros estelares habrían sido mayores si no hubieran sucumbido a las drogas y el alcohol que destrozaron sus respectivas carreras.

El día que los Mets de Nueva York anunciaron que retirarían el 16 de Gooden el 14 de abril y el 18 de Strawberry el 1 de junio, la pareja celebró una conferencia de prensa vía Zoom y habló con franqueza sobre sus fracasos para resistir la fama y la fortuna que siguieron a los Mets de capa y espada. Un título de Serie Mundial en 1986, lo que los llevó a prisión y una serie de suspensiones que, tal vez, les costó ingresar al Salón de la Fama del béisbol.

“Estábamos mentalmente locos en ese momento, por lo que necesitábamos mucha ayuda”, dijo Strawberry. “Pudimos haber utilizado a todos los médicos y psiquiatras; probablemente se habrían escapado de nosotros cada vez porque éramos muy jóvenes y tan concentrados. Sobre cómo era estar en el terreno y hacer lo que hacíamos y no nos cuidábamos a nosotros”.

Strawberry, de 61 años, fue ocho veces All-Star, incluidas siete durante su estancia con los Mets de 1983 a 1990. Bateó .259 con 335 jonrones, 1,000 carreras impulsadas y 221 bases robadas en 17 temporadas.

“Mi corazón y mi alma sangran de azul y naranja”, dijo Strawberry sobre los colores de los Mets. “Siempre será”.

Recomendó al primera base estrella Pete Alonso, quien puede convertirse en agente libre el próximo otoño, no irse como lo hizo Strawberry cuando firmó con los Dodgers de Los Ángeles para la temporada de 1991.

“Sólo espero que Pete no se vaya porque terminé personalmente con muchos arrepentimientos por irme porque no hay nada como jugar en Nueva York. No hay nada como el ambiente. No hay nada como los fanáticos. No hay nada como ser abucheado y los fans te hacen saber cuando apestas”, dijo Strawberry.

Gooden, de 59 años, fue cuatro veces All-Star mientras jugaba para los Mets de 1984 a 1994, ganando el premio al Novato del Año de la Liga Nacional en 1984 y el premio Cy Young de la Liga Nacional en 1985. Tuvo marca de 194-112 con efectividad de 3.51 y 2,293 ponches en 16 temporadas.

“Recuerdo que a veces literalmente lloraba, iba a conseguir drogas, lloraba para ir a comprar alcohol. Eso es un problema. Es un problema mental”, dijo Gooden, recordando su última caída en el 2019. “La última vez, en lugar de ir a rehabilitación, me internaron en un hospital psiquiátrico”.

Gooden tuvo marca de 157-85 con efectividad de 3.10 con 1,875 ponches para los Mets, y Strawberry bateó para .263 con 252 jonrones, 733 carreras impulsadas y 191 robos para Nueva York.

“Nunca estuve bien. Si hubiera estado bien, ¿qué podría haber hecho?”, dijo Starwberry. “Cuando era joven, pensé que esto iba a durar para siempre, que iba a estar pegando jonrones para siempre”.

Gooden relató haber sido rechazado por el gerente general de los Mets, Steve Phillips, cuando esperaba regresar para las temporadas de 1998 y 2000.

“Sus fans siempre serán especiales para mí. Se preocuparon por mí y creyeron en mí cuando no creía en mí mismo y me dieron esperanza para seguir adelante”, dijo Gooden. “Eso es algo que no se olvida”.

Strawberry contrastó sus antecedentes con los Derek Jeter, su compañero de equipo de 1995 a 1999.

“Observar a muchos muchachos que jugaron en Nueva York que eran jóvenes, como Jeter, pero tenía una gran familia y lo admiro porque eso lo ayudó a vivir mejor la vida con las expectativas y las presiones de jugar. Cuando no tienes a nadie, te resulta muy difícil tomar las decisiones correctas”.

Los jugadores de los Mets eran celebrados en los bares y clubes nocturnos de la Nueva York de la década de 1980.

“¿Nos sentimos protegidos cuando planificábamos ir a Nueva York a una edad temprana? Probablemente no. No me parece. Todo estaba muy abierto”, dijo Strawberry. “Teniendo 21 años, corriendo hacia Manhattan, no creo que fuera una buena idea. No creo que ese fuera un buen estilo de vida para mí. Me dañé un poco con ese estilo de vida y me pateo por eso”.

Nueva York previamente retiró el 14 (Gil Hodges, 1973), 17 (Keith Hernandez, 2022), 24 (Willie Mays, 2022), 31 (Mike Piazza, 2016), 36 (Jerry Koosman , 2021), 37 (Casey Stengel, 1965), 41 (Tom Seaver, 1988). Además, el 42 de Jackie Robinson fue retirado por Major Leage Baseball (MLB) en 1997.