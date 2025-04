Nota del editor: La siguiente historia incluye un testimonio relacionado a un intento de suicidio. Si usted o alguien que conoce se siente agobiado o está considerando el suicidio es importante buscar ayuda. Puede llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023 (1-888-672-7622 TDD) las 24 horas al día, los siete días de la semana, libre de costo y confidencial.

Boston. Por más de un año, el jardinero de los Red Sox, Jarren Durán, ha escrito el mismo recordatorio en su muñeca derecha cuando se coloca el vendaje antes de los juegos: “Todavía vivo”.

No fue sino hasta esta semana que el significado de ese mensaje se hizo claro .

Duran dijo en un episodio de la serie de Netflix “The Clubhouse: A Year With the Red Sox” que intentó quitarse la vida en 2022, cuando su carrera en el béisbol estaba tambaleándose. Agregó que el compartir su historia fue un intento de “hacerle saber a la gente que siempre hay esperanza”.

Frente a los reporteros, el mexicano hizo sus primeros comentarios públicos desde que se emitió el episodio.

“Pide ayuda”, dijo Durán a un gran contingente de periodistas y cámaras de televisión reunidos a su alrededor en el clubhouse de los Red Sox antes del juego de Boston contra los Blue Jays de Toronto en la noche del martes.

“Yo sé que no es fácil”, expresó. “Los recursos, han estado ahí. Es solo que cuando estás pasando por eso, realmente no quieres hablar de ello. Es solo tú contra ti mismo, y simplemente te aíslas del mundo. Y quiero decir, es bastante solitario”.

Aunque Duran ha hablado abiertamente sobre la lucha que ha librado por mantener su salud mental, no había hecho pública su tentativa de suicidio sino hasta que fue entrevistado para la serie de Netflix . Ni siquiera sus padres lo sabían, dijo en la entrevista, que tuvo lugar la temporada pasada.

En un comunicado emitido a través del equipo después de que el episodio se transmitió el martes, Duran expresó: “Hablar de esto no fue fácil, pero sentí que era importante”.

“Sabía que si iba a compartir esto, tenía que ser real al respecto”, manifestó. “Hace unos años, me encontré en un lugar oscuro, pero todavía estoy aquí, y tengo mucha suerte de estarlo. Y si mi historia puede ayudar incluso a una sola persona, entonces valió la pena contarla”.

Seleccionado en la séptima ronda del draft, Durán fue elegido la temporada pasada al Juego de Estrellas. En el 2021 recibió el llamado para las Grandes Ligas como uno de los máximos prospectos, pero tuvo dificultades al principio y pasó gran parte de sus dos primeras temporadas alternando entre las mayores y las menores.

Durán dijo en el documental que las expectativas de los fanáticos y los medios lo afectaron, y a veces sentía que los jugadores eran tratados como “animales de zoológico”. Pero fue aún más duro consigo mismo.

“No podía lidiar con decirme a mí mismo lo mucho que apestaba todos los días”, comentó. “Ya lo estaba escuchando de los fanáticos. Y lo que me decían, (no es como si) no me lo hubiera dicho a mí mismo diez veces peor frente al espejo. Fue un momento realmente difícil para mí. Ya ni siquiera quería estar aquí”.

El director Greg Whiteley luego preguntó: “Cuando dices ‘aquí’, ¿te refieres ‘aquí con los Red Sox’ o ‘aquí en el planeta Tierra’?”

“Probablemente ambos”, respondió Duran. Luego describió su intento de suicidio.

Duran, de 28 años , dijo el martes que la decisión de abrirse a los documentalistas fue espontánea.

“Estaba sentado allí , un poco callado, realmente no pensaba que era un buen momento para hablar de ello“, dijo. “Pero luego pensé que esto podría posiblemente ayudar a personas allá afuera que realmente no quieren hablar de ello . Así que simplemente di ese salto de fe , y confié en que iba a hacer más bien que mal”.

Los pocos miles de fanáticos en el Fenway Park que desafiaron temperaturas de 35 grados para el juego del martes por la noche le dieron a Durán el aplauso habitual cuando llegó al bate en la parte baja de la primera entrada . Se fue de 3-0, con tres ponches y un boleto.

Los padres de Durán, Octavio y Dena Durán, dijeron el martes en un comunicado que apenas recientemente se enteraron de la profundidad de la lucha librada por su hijo.

“Fue desgarrador escucharlo”, manifestaron. “Estamos más que agradecidos de que todavía esté aquí, de que haya encontrado el valor para seguir adelante, y de que esté usando su voz para ayudar a otros. Si su historia puede ayudar incluso a una sola persona, entonces valió la pena compartirla. Estamos increíblemente orgullosos del hombre que es hoy y lo amamos más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre estaremos de su lado”.

El mánager de los Red Sox, Alex Cora, dijo el lunes que la decisión de Durán de contar su historia salvará vidas . El presidente del equipo , Sam Kennedy, lo calificó como “un acto de valentía que va mucho más allá del béisbol” y prometió el apoyo total de la organización .

“Siempre han sido increíbles conmigo“, dijo Durán . “No quería que fuera esta cosa donde me trataran diferente. Pero todavía me están hablando fuerte y yo les hablo igual. Y todavía tenemos ese lenguaje de amor. Así que ha sido increíble”.

Y mientras Durán terminaba de charlar con los reporteros el martes, el lanzador de los Red Sox, Richard Fitts, cruzó el clubhouse vistiendo una camiseta que se vende a fin de recaudar fondos para la Fundación Comunitaria Jarren Durán.

Sus mensajes son los mismos que Durán ha estado escribiendo en sus muñecas. Mantente vivo, junto con una palabrota dirigida a sus demonios internos. El año pasado, Duran recibió una advertencia de las Grandes Ligas por usar una camiseta diferente con el mismo mensaje pero con una palabra malsonante durante una entrevista en el campo.

El pelotero dijo que el mensaje lo ayudó a superar momentos difíciles.

Fitts dijo que Durán tiene el apoyo de sus compañeros de equipo .

“Es increíble que haya podido compartir eso. El hecho de que él diga eso ayuda a mucha gente”, dijo Fitts. “El béisbol es un juego, y trae alegría a la gente. Pero llegar a la gente de esa manera, es más grande que el béisbol “.