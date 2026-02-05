A diferencia de Francisco Lindor y Carlos Correa, el campocorto boricua Javier Báez no podrá participar con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ya que está cumpliendo con una suspensión de dos años tras arrojar positivo a carboxi-THC en una prueba antidopaje realizada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) el 12 de marzo de 2023.

En el caso de Báez, es inelegible para competir en torneos organizados por la WBSC desde el 26 de abril de 2024 hasta el 25 de abril de 2026, según la página web del organismo. Dar positivo a carboxi-THC en una prueba antidopaje ocurre, básicamente, por consumo previo de cannabis debido que este metabolito aparece cuando el cuerpo procesa el THC.

Resultado de prueba antidopaje de Javier Báez realizada en marzo de 2023. ( Captura )

Al momento, se desconoce si la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) solicitó una reconsideración de este castigo, razón por la cual nunca anunció que el jugador no estaría entre los convocados para el torneo. Incluso, Báez quizá esperaba que la sanción fuera reducida, ya que en varias ocasiones se mostró confiado en que volvería a formar parte del Team Rubio.

Desde la temporada 2020, Major League Baseball (MLB) eliminó los cannabinoides naturales (THC, CBD y marihuana) de su lista de sustancias prohibidas. La marihuana ahora se trata de manera similar al alcohol, lo que significa que los jugadores no son sometidos a pruebas por su consumo, aunque aún pueden enfrentar consecuencias si se encuentran bajo los efectos durante actividades relacionadas con el trabajo.

La baja de Báez es un golpe duro para Puerto Rico que de por sí no contará con Lindor y Correa después de que a estos no les aprobaran una póliza de seguro que les permitiera jugar en el Clásico Mundial de Béisbol.

Lindor se sometió a una cirugía, descrita como una limpieza menor, en el codo derecho en octubre del año pasado. Correa, por su parte, tiene un amplio historial de lesiones que, aparentemente, complicó que su caso fuese reconsiderado.