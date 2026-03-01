El veterano lanzador de los Cariduros de Fajardo, Jean Félix Ortega, alcanzó este sábado la victoria número 90 de su carrera al imponerse 9-2 sobre los Samaritanos de San Lorenzo, en la continuación de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Ortega, el lanzador activo con más victorias en la pelota federativa, colocó su marca en 90-16, con 26 salvamentos.

Trabajó la ruta completa con tres ponches, ocho hits permitidos y sin otorgar bases por bolas. Permitió dos carreras. Su receptor, Alexis Olmeda, lo respaldó tanto detrás del plato como con el madero al conectar un cuadrangular.

Al concluir el encuentro, Ortega saludó a sus compañeros y a los integrantes de los Samaritanos para celebrar la gesta alcanzada.

En otros juegos de los cruces entre las secciones Este y Sureste, los Azucareros de Yabucoa se desquitaron con blanqueada 3-0 sobre los campeones defensores Mulos de Juncos al combinar a Cristian González, Steven Dávila y Jonnathdel González. Asimismo, los Cocoteros de Loíza pintaron de blanco 1-0 a los Grises de Humacao con 13 ponches en siete entradas de Raúl Rivera y sólido relevo de Harold Cortijo. Además, los Guerrilleros de Río Grande dejaron en el terreno 2-1 a los Leones de Patillas en el décimo episodio con hit decisivo de Jarier Estrada.

En la Central, los Próceres de Barranquitas vencieron 6-3 a los Bravos de Cidra en una noche dedicada al fenecido lanzador Jhon Vargas. Los Criollos de Caguas superaron 5-3 a los Pescadores del Plata de Comerío con siete ponches en seis entradas de Jason García, y los Toritos de Cayey regresaron a la ruta ganadora con triunfo 6-4 sobre los Polluelos de Aibonito.

En el Sur, los Potros de Santa Isabel derrotaron 10-6 a los Poetas de Juana Díaz con dos jonrones de Edgar Santiago. Los Peces Voladores de Salinas vencieron 9-3 a los Brujos de Guayama y los Maratonistas de Coamo superaron 6-3 a los Cachorros de Ponce con tres carreras impulsadas de Adrián Padró.

En la Metro, los Gigantes de Carolina derrotaron 10-4 al Melao Melao de Vega Baja con cuadrangulares de Joel Quiñones y Alexis Torres. Los Maceteros de Vega Alta dejaron en el terreno 9-8 a los Lancheros de Cataño con hit de oro de José Feliciano, y los Guardianes de Dorado superaron 8-7 a los Mets de Guaynabo con cuatro impulsadas de Pedro Morales.

Hatillo acaba con el invicto de Florida

En el Norte, los Tigres de Hatillo pusieron fin al invicto de los Titanes de Florida con victoria 4-3 al dejarlos en el terreno en la décima entrada mediante lanzamiento salvaje que permitió anotar a Carlos Medina.

En la misma sección, los Montañeses de Utuado apabullaron 14-1 a los Atenienses de Manatí con cinco impulsadas de Víctor Sánchez, mientras los Industriales de Barceloneta derrotaron 13-6 a los Arenosos de Camuy con cinco remolcadas de Ryan Vega.

San Sebastián sigue invicto

En los cruces Noroeste-Suroeste, los Patrulleros de San Sebastián extendieron su marca perfecta a 8-0 al dominar 14-2 a los Piratas de Cabo Rojo. Adrián Lugo lanzó cinco entradas para acreditarse la victoria y Gaby Martínez impulsó tres carreras.

Los Libertadores de Hormigueros vencieron 9-2 a los Cafeteros de Yauco, y los Tiburones de Aguadilla blanquearon 3-0 a los Cardenales de Lajas con ocho ponches en ocho entradas de Luis Ramos.

Aguada gana por primera vez

Los Navegantes de Aguada dejaron atrás una racha de ocho derrotas al hilo al imponerse 7-6 sobre los Petroleros de Peñuelas. Ramziel Ortiz lanzó 2.1 entradas en relevo para ganar el encuentro y Yadiel Rivera se apuntó el salvamento.

El juego Maunabo en Gurabo fue suspendido por lluvia y reasignado para este miércoles a las 7:30 p.m. Asimismo, el partido Añasco en Sabana Grande fue detenido en la séptima entrada con ventaja 3-0 para los Fundadores debido a una falla en el servicio eléctrico.

Juegos para hoy domingo:

Coamo (6-3) vs. Guayama (3-5) (en Arroyo) - 2:00 pm

Aguada (1-8) en Hormigueros (5-2) - 3:00 pm

Caguas (5-2) en Aibonito (1-7) - 3:00 pm

Comerío (4-4) en Cidra (3-5) - 3:00 pm

Guaynabo (3-4) vs. Vega Baja (2-5) (en Vega Alta) - 4:00 pm

Humacao (2-5) en Maunabo (5-2) - 4:00 pm

San Lorenzo (3-7) vs. Yabucoa (6-1) (en Humacao)- 4:00 pm

Aguadilla (6-3) en San Sebastián (8-0) - 4:00 pm

Sabana Grande (4-4) en Lajas (2-7) - 4:00 pm

Yauco (4-4) en Peñuelas (3-5)- 4:00 pm

Salinas (5-4) vs. Juana Díaz (5-2) (en Villalba) - 4:00 pm

Santa Isabel (4-5) en Ponce (2-6) - 4:00 pm

Barranquitas (3-4) vs. Cayey (7-1) (en Caguas) - 4:00 pm

Cataño (3-4) en Dorado (5-2) - 4:00 pm

Hatillo (3-5) en Utuado (2-5) - 5:00 pm

Barceloneta (5-4) en Manatí (1-5) - 5:00 pm

Fajardo (2-2) en Juncos (5-4)- 5:00 pm

Florida (5-1) vs. Camuy (5-2) (en Isabela) - 5:00 pm

Las Piedras (2-1) en Loíza (5-3) - 6:00 pm

Río Grande (2-2) en Gurabo (1-4) - 7:00 pm