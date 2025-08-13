Toronto. Ernie Clement y Daulton Varsho conectaron jonrones, y los Blue Jays de Toronto se convirtieron en el primer equipo de la Liga Americana en alcanzar 70 victorias al vencer el martes 5-1 a los Cachorros de Chicago.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. tuvo tres hits y los Azulejos, líderes de la División Este de la Liga Americana (70-50), mejoraron a una marca de 23-11 contra rivales de la Liga Nacional.

Los Cachorros han perdido cinco de sus últimos siete juegos. En esas cinco derrotas, anotaron un total de seis carreras.

El derecho puertorriqueño de Toronto, José Berríos (9-4), permitió dos hits, ambos sencillos, en cinco entradas y un tercio sin permitir carreras. Además caminó a cuatro y ponchó a tres.

PUBLICIDAD

Lanzando frente a una multitud récord de temporada de 43,003 personas, Berríos ganó su cuarta decisión consecutiva. Tiene un récord de 7-1 con una efectividad de 3.62 en sus últimas diez aperturas.

Ernie Clement de los Blue Jays de Toronto bañado por sus compañeros tras superar a los Cachorros de Chicago el martes 12 de agosto del 2025. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) ( Nathan Denette )

Abriendo por primera vez desde el 25 de septiembre de 2024 en Filadelfia, el derecho de los Cubs, Javier Assad (0-1), permitió cuatro carreras y ocho hits en cuatro entradas.

Por los Cubs, el puertorriqueño Willi Castro de 2-1.

Por los Blue Jays, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-3. El venezolano Andrés Giménez de 3-1.