Seattle. Kike Hernández conectó un jonrón de dos carreras, Dalton Rushing aportó dos hits y una remolcada clave, y los Dodgers de Los Ángeles superaron el viernes 3-2 a los Mariners de Seattle.

Justin Wrobleski, el segundo de siete lanzadores de los Dodgers en un juego de bullpen, se llevó la victoria. Wrobleski (5-5) permitió tres hits y ponchó a tres en dos innings.

Tanner Scott consiguió los últimos tres outs, saliendo de un aprieto con las bases llenas, para su 23er salvamento.

Los Ángeles, que aseguró su 12º título de la División Oeste de la Liga Nacional en 13 años el jueves, ganó su tercer duelo consecutivo.

Los Mariners, campeones de la División Oeste de la Liga Americana, habían ganado siete compromisos seguidos en general y 17 de sus últimos 18. Seattle también rompió una racha de 11 victorias consecutivas en casa.

Rushing conectó un sencillo para abrir la tercera entrada y Hernández encontró un lanzamiento con cuenta de 3-1 por parte del abridor de los Marineros, George Kirby para enviar la pelota sobre la pared del jardín izquierdo para su 10º jonrón, dando a los Dodgers una ventaja de 2-1.

Michael Conforto recibió una base por bolas para comenzar la sexta, y el dominicano Teoscar Hernández conectó un sencillo. Dos outs después, Rushing bateó un sencillo al prado central para impulsar a Conforto y aumentar la ventaja a dos carreras.

El sencillo impulsor de Dominic Canzone en la octava acercó a los Marineros a una anotación.

Emmet Sheehan abrió y permitió una carrera y un hit en la primera entrada. Fue seguido por Wrobleski, Will Klein, Anthony Banda, Roki Sasaki, Blake Treinen y Scott.

Kirby (10-8) permitió dos carreras y tres hits en cinco entradas, ponchando a diez.

Por los Dodgers, el cubano Andy Pagés de 4-0. El dominicano Teoscar Hernández de 4-1. El venezolano Miguel Rojas de 4-1. El boricua Kike Hernández de 4-1 con una anotada y dos producidas.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-2 con una anotada. El dominicano Julio Rodríguez de 2-0. Los venezolanos Eugenio Suárez de 5-0, Leo Rivas de 1-0.