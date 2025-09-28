Seattle. El boricua Enrique “Kike” Hernández conectó un doble de dos carreras que puso a Los Ángeles arriba en la novena entrada, y los Dodgers poncharon a 15 Mariners para imponerse el sábado 5-3 sobre Seattle.

El cerrador mexicano de los Mariners, Andrés Muñoz, otorgó bases por bolas a Michael Conforto y Alex Call para comenzar la novena entrada.

Ambos corredores avanzaron con un rodado del venezolano Miguel Rojas a primera y anotaron cuando Hernández conectó una curva de Muñoz para enviar la bola por la línea del jardín izquierdo.

El venezolano Edgardo Henríquez lanzó la novena entrada para su primer salvamento de la campaña . Los Dodgers poncharon a los últimos nueve bateadores de los Mariners.

Muñoz (3-3) sufrió la derrota, y Alex Vesia (4-2) se llevó la victoria tras una octava entrada en blanco por Los Ángeles. Los Dodgers han ganado cinco duelos consecutivos.

El receptor de los Dodgers, Dalton Rushing, rompió un empate sin carreras con un jonrón de dos carreras en la quinta entrada contra el abridor de Seattle, Logan Gilbert, pero el dominicano Jorge Polanco puso a los Mariners adelante con un jonrón de tres carreras en la siguiente entrada contra Andrew Heaney.

Los Dodgers empataron de nuevo en la séptima cuando Michael Conforto anotó desde tercera por un lanzamiento descontrolado del relevista Logan Evans.

Por los Dodgers, el cubano Andy Pagés de 4-0. El venezolano Miguel Rojas de 4-1 con una anotadsa. El puertorriqueño Hernández de 4-3 con dos impulsadas.

Por los Mariners, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 5-3. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-1 con una anotada, Jorge Polanco de 3-1 con una anotada y tres producidas. Los venezolanos Eugenio Suárez de 4-0, Leo Rivas de 4-1.