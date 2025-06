( The Associated Press )

El pelotero puertorriqueño, Enrique “Kike” Hernández se pronunció por primera vez sobre la situación que ocurre en Los Ángeles, donde el presidente Donald Trump activó la Guardia Nacional para frenar las protestas que ocurren en las calles y que denuncian las redadas de migrantes que su administración ha priorizado desde su regreso a la Casa Blanca.

A través de sus redes sociales, el pelotero de Grandes Ligas afirmó que “TODAS las personas merecen ser tratadas con respeto, con dignidad y con sus derechos humanos“.

“Tal vez no seré nacido y criado aquí, pero esta ciudad me adoptó como si fuera uno de ellos. Estoy demasiado triste y enfurecido con todo lo que está pasando en el país y en nuestra ciudad. Los Ángeles y los fanáticos de los Dodgers me han abierto los brazos, me han apoyado y me han mostrado mucha bondad y sobre todo mucho AMOR! Está es mi segunda casa. No puedo tolerar ver como nuestra comunidad sigue siendo violada, atacada, abusada y separada”, escribió.

“Estoy con ustedes”, terminó diciendo.

Después de una semana de protestas por las redadas migratorias federales, Trump ordenó el traslado de unos 200 marines a Los Ángeles, alegando que busca" proteger propiedades y personal federal".

El gobernador Gavin Newsom denunció la medida de Trump alegando que había federalizado la Guardia Nacional y lo llevó al tribunal. Un juez determinó recientemente que el despliegue de la Guardia Nacional fue ilegal, que violaba la 10ma Enmienda constitucional y que excedía la autoridad legal de Trump.